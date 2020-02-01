«الشباب والرياضة» توقع مذكرة تعاون مشترك مع منتدى التعاون الإسلامي للشباب

بغداد ـ الصباح الجديد:

وقع وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض طالب، مساء امس الأول في مدينة إسطنبول التركية ، مذكرة تعاون مشترك مع طه ايهان رئيس منتدى التعاون الإسلامي للشباب، وإتفق الطرفان على تنفيذ عددٍ من المشاريع والبرامج الشبابية المشتركة داخل العراق وخارجه.

وقال «رياض» بحسب بيان للوزارة « إن الشاب العراقي بحاجة إلى دعم استثنائي في شتى المجالات والتخصصات. مؤكداً وجود عمل حقيقي على أرض الواقع وفق خارطة طريق واضحة تلبي الاحتياجات الفعلية لفئة الشباب في مختلف المجالات وخاصة التنموية والمؤسسية.

من جهته اكد ايهان « أهمية هذا الاتفاق الاستراتيجي الذي سيكون بمثابة حجر الأساس لتنفيذ عددٍ من المشاريع والبرامج الشبابية المهمة خلال المدة القليلة القادمة.