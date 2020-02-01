ميمي يبحث عن فرصة في بورتيمونينسي وشوكان يفرض حضوره مع كاظمة

همام جاهز للمشاركة امام أسوان .. وصفاء ينتظر توقيع عقده في روسيا

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلن نادي بورتيمونينسي البرتغالي، تعاقده بشكل رسمي مع لاعب المنتخب الوطني العراقي مهند علي «ميمي»، لتمثيل الفريق في الموسم الحالي.

وكان نادي الدحيل قد أعلن عبر موقعه الرسمي انتقال ميمي الى صفوف الفريق البرتغالي على سبيل الإعارة مع احقية الشراء.وحرص العراقيون على متابعة حسابات بورتيمونينسي على موقع التواصل الاجتماعي خاصة «فيسبوك»، حيث بدأت المنشورات تلقى تفاعلاً كبيراً مع اقتراب وصول ميمي الى البرتغال.

ونشر الموقع البرتغالي صورة لـ»ميمي» وهو في مقر النادي، لاقت تفاعلاً كبيراً وعدد كبير من الإعجابات قد يكون هو الأعلى منذ تأسيس صفحة الفريق.. ومن المؤمل ان يقدم الفريق لاعبه الجديد الى وسائل الاعلام يوم أمس، إذ سيخوض اول لقاء له امام سبورتينج في التاسع من شهر شباط الجاري بالدوري البرتغالي.

إلى ذلك، أبدى العراقي محمد شوكان مهاجم كاظمة سعادته بنجاح فريقه في تحقيق فوز مهم على حساب منافس بحجم السالمية بهدفين لهدف، وهو ما قاد البرتقالي للصعود للترتيب الثالث.

وسجل شوكان هدف التعادل في المباراة.. وقال شوكان في تصريحات صحفية إن كاظمة يسعى لمواصلة التقدم في المسابقة بحثا عن المنافسة على اللقب بعد صعوده للترتيب الثالث وتقليص الفارق مع المتصدر القادسية إلى 4 نقاط.

وأضاف أنهم يطمحون في الوقت ذاته لتحقيق هدف أساسي يتمثل في العودة للمشاركات الآسيوية في الموسم المقبل، مبينا أن الفريق يسير بشكل أفضل مع كل جولة جديدة.

ووعد شوكان جمهور كاظمة وإدارة النادي بمواصلة الأداء بنفس القوة رفقة باقي اللاعبين من أجل المساهمة في تحقيق أهدافهم.. وأشار إلى أن انسجامه مع باقي اللاعبين يعود لدعم كل عناصر الفريق.

من جانب اخر، كشف أكرم عبد العزيز، طبيب الإسماعيلي، موقف رباعي الفريق، من المشاركة أمام أسوان، في الجولة المقبلة بالدوري المصري.

وقال طبيب الإسماعيلي في تصريحات لموقع ناديه «محمد صادق تعرض لشد في العضلة الضامة وتأكد غيابه عن لقاء أسوان».وأضاف «عماد حمدي سيخضع لاختبار طبي خلال الساعات القليلة المقبلة لحسم موقفه النهائي من المشاركة».وتابع «أحمد أيمن لا يزال في مرحلة التأهيل، هناك صعوبة كبيرة في لحاقه بالمباراة لعدم اكتمال تعافيه».

وأكد طبيب الفريق، أن همام طارق تعرض لكدمة في الحوض، إلا أنها لن تمنعه من اللحاق بمباراة أسوان التي ستقام يوم غد الاثنين ضمن الجولة 16.

من جانبه، فأن اللاعب الشاب صفاء هادي وصل إلى روسيا، اذ ينتظر ابرام صفقة عقده مع نادي زينت احد الأندية البارزة في روسيا، وتألق صفاء في مسيرته التي بدأت في نادي أمانة بغداد ولعب لمنتخبات الفئات العمرية ثم المنتخب الوطني الاول، وانتقل إلى الزوراء ثم الشرطة وكان لاعبا فعالاً في منطقة الوسط.