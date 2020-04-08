الهيئة المؤقتة لاتحاد الكرة المركزي تعقد أول اجتماعاتها

الزوراء يعلق عضوية لازم وعبد الأمير يستقيل من اتحاد بابل

بغداد ـ الصباح الجديد:

تلقت الهيئة المؤقتة للاتحاد المركزي لكرة القدم اشعارا من ادارة نادي الزوراء الرياضي يفيد بتعليق عضوية الدكتور اسعد لازم.. وقررت ادارة النادي منحه التفرغ الكامل خلال هذه الفترة لأداء مهامه في اللجنة المؤقتة. وبينت ان هذا القرار جاء للعمل من دون اي ضغوط خدمة للكرة العراقية.

اشعرت الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي لكرة القدم الاتحاد الدولي (الفيفا) بكتاب استقالة عضو الهيئة المؤقتة، الدكتور رافد عبد الامير، من رئاسة الاتحاد الفرعي في بابل وجاءت استقالة عبد الامير امتثالا لرسالة الفيفا بضرورة تفرغ اعضاء اللجنة لمهامهم الموكلة اليهم خلال المرحلة المقبلة.واختير عبد الامير مع اربعة اعضاء اخرين لقيادة الهيئة المؤقتة لاتحاد الكرة.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، أسماء اللجنة المؤقتة التي ستدير عمل الاتحاد العراقي، خلال الفترة المقبلة.. وتتألف الهيئة المؤقتة من إياد بنيان رئيسًا، والدكتور شامل كامل نائبًا له، بجانب الأعضاء أحمد علي وأسعد لازم ورافد عبد الأمير على أن يقدم استقالته من رئاسة الاتحاد الفرعي في بابل.

إلى ذلك، سمَّت الهيئة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة ، محمد فرحان، أمين سر للهيئة، خلال اجتماعها الأول، وسيباشر عمله بشكل دائم، وبصلاحيات كاملة.

وقالت بيان للدائرة الإعلامية للاتحاد، إن الهيئة المؤقتة اتفقت في الاجتماع الأول على تسمية محمد فرحان أمينًا للسر.. وأشار إلى أنه سيمارس عمله خلال هذه المرحلة، مع التأكيد على مركزية القرارات المتخذة لاحقًا، وإيصالها للإعلام بشكل مهني وموضوعي من خلال الدائرة الإعلامية للاتحاد.

وقررت الهيئة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة المركزي، أن تباشر أعمالها باجتماع أولي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.. وقال مصدر بالهيئة : “علينا أن نسابق الزمن، وبالتالي سيكون الاجتماع الأول عبر وسائل التواصل (الفيديو)، لالتزام الجميع بقرارات وزارة الصحة وخلية الأزمة، بالحظر الصحي ومنع التجوال”.وأضاف: “الهيئة ستباشر العمل الفعلي من خلال التواجد اليومي في مقر الاتحاد، بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، وعودة الحياة لطبيعتها”.

من جهتها، قررت الهيئة الإدارية لنادي أمانة بغداد، منح تفرغ كامل لنائب رئيس النادي، محمد فرحان، من أجل أن يكون جهده منصبًا فقط على عمله الجديد كأمين سر في الاتحاد العراقي.. وقال فلاح مندب المسعودي، رئيس النادي في بيان، إن قرار تفرغ فرحان اتخذ بالإجماع من قبل إدارة النادي، مؤكدًا حرص ناديه على نجاح عمل اللجنة المؤقتة، والتي كلفت بإدارة شؤون الاتحاد من قبل الفيفا.

من جانب اخر، اكد المسؤول عن التحقيق في خروق الهيئة الإدارية السابقة للاتحاد العراقي لكرة القدم، وحيد كرميان، ضرورة النهوض بالكرة العراقية مجددا.وخاطب الايراني كارديان الجماهير العراقية على صفحته في “انستغرام”، قائلاً: ان “قرار الفيفا بتعيين لجنة مؤقتة من 5 اعضاء يجب دعمه”.واضاف ان “هذا القرار سيعزز كرة القدم في العراق ومنطقة غرب اسيا في الوقت ذاته “.وبين انه “يجب دعم هذا القرار لإسعاد الجماهير العراقية وإعادة الإفراح لهم”.