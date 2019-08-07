«فقهاء الظلام» بالإسبانية والكاتالونية

صدرت حديثاً عن دار «كروان Karwan» ترجمة رواية «فقهاء الظلام» لسليم بركات باللغتين الإسبانية والكاتالونية في توقيت واحد.

وهي الترجمة الرابعة لأعمال بركات إلى اللغة الإسبانية، بعد «الريش»، و»السيرتان»، و»كهوف هايدراهوداهوس». كما أنها الترجمة الثالثة إلى اللغة الكاتالونية بعد «السيرتان»، و»كهوف هايدراهوداهوس».

«فقهاء الظلام» هي أول رواية صدرت لبركات عام 1985. وقد تُرجمت سابقاً إلى العبرية والفرنسية والتركية والكردية.

عنوان الكتاب: فقهاء الظلام.. بالإسبانية