  • الأربعاء , 7 أغسطس 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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«فقهاء الظلام» بالإسبانية والكاتالونية

ثقافة
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صدرت حديثاً عن دار «كروان Karwan» ترجمة رواية «فقهاء الظلام» لسليم بركات باللغتين الإسبانية والكاتالونية في توقيت واحد.
وهي الترجمة الرابعة لأعمال بركات إلى اللغة الإسبانية، بعد «الريش»، و»السيرتان»، و»كهوف هايدراهوداهوس». كما أنها الترجمة الثالثة إلى اللغة الكاتالونية بعد «السيرتان»، و»كهوف هايدراهوداهوس».
«فقهاء الظلام» هي أول رواية صدرت لبركات عام 1985. وقد تُرجمت سابقاً إلى العبرية والفرنسية والتركية والكردية.
عنوان الكتاب: فقهاء الظلام.. بالإسبانية

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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