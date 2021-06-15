فتح باب المشاركة في جائزة البردة

متابعة الصباح الجديد:

في ضوء التعاون المشترك لإبراز المشهد الثقافي المزدهر في دولة الامارات ودعم الفنون الإسلامية والاحتفاء بأشكالها ومضامينها المتنوعة، تم الإعلان عن فتح باب التسجيل عبر موقع البردة www.burda.ae للراغبين من الفنانين من مختلف دول العالم بالمشاركة في النسخة السادسة عشر من جائزة البردة والمقرر إقامتها بجانب مهرجان البردة والذي سيشهد برنامجا متميزا من الجلسات الحوارية وورش العمل والمعارض الفنية حول مستقبل الفنون والثقافة الإسلامية وذلك في ديسمبر/كانون الأول 2021 ضمن فعاليات إكسبو دبي 2020.

نبذة عن الجائزة:

وقد أطلقت وزارة الثقافة والشباب جائزة البُردة في عام 1425 هـ/ 2004، للاحتفاء بالمولد النبوي الشريف. وتُعتبر الجائزة منصةً عالمية تبرز روعة وجمال الثقافة العربية والإسلامية، وتساهم في تعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب والحضارات. تستقطب الجائزة المبدعين من الشعراء والخطاطين والفنانين التشكيليين من حول العالم، لتتخطى بذلك حدود دولة الإمارات وتصبح واحدة من أبرز المسابقات حول العالم.

ساهمت الجائزة في تنشيط الحركة الثقافية والفنية الإسلامية وذلك من خلال دعمها لفنون اللغة العربية والأدب العربي والفنون الإسلامية التقليدية. وتواصل الجائزة في دورتها السادسة عشر هذا العام ترسيخ مكانة دولة الإمارات كراعية للحركة الإبداعية والمبدعين في مجال الفنون الإسلامية.

إنجازات جائزة البردة:

ــ على مدار الستة عشرة سنة الماضية، نجحت جائزة البردة في بناء مكانتها كمنصة تخدم الأهداف التي ارتفعت على أساسها لتكون المنصة التي تحتفي بالفنون الإسلامية التقليدية.

ــ استقطبت فنانين من 19 دولة من حول العالم إلى دولة الإمارات للاحتفاء والتعريف بالفنون الإسلامية.

ــ تعتبر البردة أعرق جائزة على مستوى المنطقة تلتزم بالاحتفاء بالفنون والثقافة الإسلامية

كّرمت جائزة البردة أكثر من 290 فناناً وجمعت الكثير من الأعمال الفنية النابضة بالحياة من زخارف ولوحات فن الخط والشعر.

أهداف الجائزة:

ــ تشجيع أعمال التعبير الفني، وتكريم الشعراء، والخطاطين، والفنانين الذين يستوحون أعمالهم من الفنون والثقافة الإسلامية.

ــ تحفيز الابتكار الإبداع وتقديم الفن الإسلامي الحديث والمعاصر إلى العالم

ــ مشاركة القيم الثقافية عبر العالم من خلال الفنون الإسلامية

تسليط الضوء على جماليات الفنون الإسلامية وإلهام الشباب وتعميق ارتباطهم واعتزازهم بهويتهم الثقافية.

• إبراز الوجه الحضاري لدولة الإمارات من خلال تشجيع المبدعين على ابتكار أشكال فنية جديدة مستوحاة من الفنون الإسلامية.

فئات الجائزة

الزخرفة

الشعر الفصيح والنبطي

الخط التقليدي والحديث

الخطوط الطباعية العربية

للمزيد من التفاصيل حول المعايير والشروط وقيمة الجائزة، يرجى زيارة

www.burda.ae

آلية التسجيل:

يمكن للمتقدمين التسجيل من خلال نموذج التسجيل المخصص على الموقع www.burda.ae

يستطيع المتقدمون التسجيل خلال الفترة من تاريخ 17 مايو/آيار وحتى 17 يونيو/حزيران 2021.

عملية ما بعد التسجيل:

يستطيع المتقدمون تحميل أعمالهم على حساب المستخدم الخاص بهم خلال الفترة من 17 يونيو/حزيران حتى 1 أكتوبر/تشرين الأول، 2021.

سيتلقى مقدمو الطلبات رسالة تأكيد بالبريد الإلكتروني من وزارة الثقافة والشباب حول آلية تطوير وشحن الأعمال الفنية.

ستبدأ الوزارة باستقبال شحنات الأعمال الفنية خلال الفترة من 15 سبتمبر/أيلول حتى 15 أكتوبر/تشرين الأول 2021، وبعدها ستجتمع لجان التحكيم للتقييم.