جدل الكتابة والمغامرة «جديد الناقد زهير الجبوري»

بابل ـ الصباح الجديد:

صدر للناقد زهير الجبوري كتابه النقدي الجديد (جدل الكتابة والمغامرة / مقاربات تنظيرية وتطبيقية في قصدتي النثر والومضة) عن دار الوتريات للنشر والتوزيع ، وقد تناول الكتاب موضوعات متنوعة في قصيدتي النثر والومضة جاءت في خمسة فصول ، الفصل الأول (ظواهر العولمة في قصيدة النثر العراقية) حيث كانت هناك مقاربات تنظيرية طرحها الناقد الجبوري ، ثم جوانب تطبيقية لشعراء عراقيين ، عنونت بالقصيدة (شعراء القصيدة النثرية الناقدة) و(شعراء القصيدة النثرية الواصفة) و(شعراء القصيدة التنويعية) ، اضافة الى ذلك رافقها عنوان (بنية القصيدة النثرية في ثوبها العولمي) ، أما الفصل الثاني فقد جاء بعنوان (قصيدة النثر المحلية) والتي شهدت تحليلا مكثفاً لنصوص عراقية من اجيال مختلفة ، في حين جاء الفصل الثالث بعنوان (جدلية اليومي والمألوف في قصيدة النثر اليومية) وقد كانت هناك تطبيقات لشعراء عراقيين كتبوا في هذا الموضوع بأساليب مختلفة ، أما الفصل الرابع فقد تناول فيه موضوعة (ثنائية الموت والحياة في قصيدة النثر) ، وقد كانت هناك التقاطات دقيقة اخذت من مقاطع شعرية لقصائد نثر عراقية ، وفي الفصل الخامس الذي جاء بتفرد واضح وهو (جدل الكتابة والمغامرة في قصيدة الومضة) كانت هناك توصلات دقيقة في شكل هذا اللون الشعري ، حيث الجانب التنظيري الذي أشبع فيه سبب هذه التسمية ، اضافة الى البحث في الجذور الأولى التي وجدت عبر الأثر نصوص مشابهة للنص الومضي من أمد بعيد ، وكانت هناك تطبيقات اجرائية لشعراء عراقيين وعرب ، طبقها الناقد بشيء من التأني ، كما قام الناقد الجبوري (بتصرف) في احالة بعض النصوص النثرية الى بنيتها الومضية ، وهي لعبة اجترحت في فنية الكتابة.