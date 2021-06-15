درجال يؤكد حرص العراق على تعزيز التعاون المشترك مع البحرين

الاولمبية: لا توجد تقاطعات مع وزارة الشباب والرياضة

متابعة ـ الصباح الجديد:

أكدَ وزير الشباب والرياضة عدنان درجال حرص العراق على تعزيز سُبل التعاون ومواصلة العمل المشترك مع مملكة البحرين في مختلفِ المجالات الشبابية والرياضية.

جاءَ ذلك عقب وصول الوزير درجال إلى العاصمة البحرينية المنامة ولقائه مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة في البحرين الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر الذي نقل تحيات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، إلى الوزير بمناسبةِ زيارته لمملكة البحرين لحضور مباراة العراق مع إيران في التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وقَدمَ الوزير درجال شُكره للقائمين على القطاع الرياضي في البحرين لـ حسن الاستقبال والضيافة، وحرصهم على التعاون المتبادل ومساندة الرياضة العراقية بشكلٍ مستمر من خلال تنسيق الجهود وتبادل الخبرات بين البلدين، ما يعكس الأثر الإيجابي على تطور القطاع الرياضي في المنطقة.

وعَبرَ الوزير عن جزيلُ شُكره وتقديره لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، مقدمًا تهانيه الصادقة لسموه بمناسبةِ صدور الأمر الملكي السامي بتعيينه رئيسًا للهيئة العامة للرياضة، لما يتميز من قدراتٍ قيادية كبيرة، اكتسبها عبر تواجده في العديدِ من المناصب الرياضية، وأن الرياضة البحرينية ستشهد المزيد من الازدهار خلال المرحلة المقبلة.

من جانب اخر، قَدمَ وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، التهنئة للأسرة الصحفية، والصحفيين الرياضيين بمناسبةِ الذكرى الـ152 للعيد الوطني للصحافة، مشيدًا بالدور الكبير الذي يضطلع به الصحفيين الرياضيين في إرساء تقاليد عمل أسهمت في تعزيز دور المواطن وحاجات الوطن والمشاركة في بناء الدولة ومؤسساتها من خلال النقد البناء القائم على المصداقية والموضوعية والمهنية.

وبَينَّ الوزير درجال أن الأسرة الصحفية الرياضية لها مواقف تتسم بالوطنية من خلالِ تسليطها الضوء على الإنجازات الرياضية ودعم المنتخبات العراقية والسعي للنهوض بواقع الشباب، كما نشيد بدور الاسرة الصحفية في التصدي للإرهاب من خلالِ الكلمة الصادقة المؤثرة والحفاظ على المكتسبات التي تحققت للمضي قدمًا في خدمةِ قطاع الشباب والرياضة وتوفير فرص العمل.وأضافَ أن الأسرة الصحفية قدمت الكثير من التضحيات من أجل إرساء مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد، متمنيًا النجاح والتوفيق للصحافة الرياضية، من أجل استمرار الكلمة الصادقة وإعلاء اسم العراق عاليًا.

من جانب اخر، أعلن النائب الثالث لرئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية احمد حنون الساعدي، عن عدم وجود تقاطعات مع وزارة الشباب، مشيرا الى أن تصريحات رئيس اللجنة رعد حمودي «فردية لا تمثل» اللجنة.

واكد الساعدي في بيان «عدم اعتراف غالبية اعضاء المكتب التنفيذي بنتائج اجتماع حمودي بمجموعة من رؤساء الممثليات المنتهية ولايتهم الذي اقيم في مدينة كربلاء ظهر أول أمس».

وكشف الساعدي عن «عدم وجود تقاطعات مع الجهات الحكومية وبضمنها وزارة الشباب والرياضة»، مستغرباً من «تصريحات حمودي التي ذكر فيها «وجود جهات حكومية تسعى لتقليص التخصيصات المالية للجنة الاولمبية العراقية».وقال إن «حمودي يبدوا أنه تناسى أصل الدعم المحدد ضمن مشروع قانون الموازنة المالية لسنة 2021 الذي قدمته الحكومة الى مجلس النواب للمصادقة عليه».

وبخصوص اجتماع حمودي مع رؤساء الممثليات، عد الساعدي، ذلك «عملا انفراديا لم يأتِ بناءً على قرارات للمكتب التنفيذي والذي لن يتعامل مع اللجنة الرباعية المنبثقة عنه كونها مخالفة للمادة (36) من النظام الداخلي».واختتم النائب الثالث تصريحه بالتأكيد على «ضرورة التزام رعد حمودي بالنظام الداخلي ، وان اعضاء الجمعية العامة للجنة الاولمبية الوطنية العراقية ستكون لهم الكلمة الفصل في اجتماعهم الاستثنائي القادم للوقوف بحزم بوجه القرارات الفردية والمخالفات المتكررة للنظام الداخلي».

وفي وقت سابق ، اتهم حمودي جهات حكومية بالسعي لتقليص الميزانية المخصصة للأولمبية، مبيناً بان اللجنة الأولمبية تتصدى بالقانون لذلك وتسعى للحصول على ميزانية مجزية من خلال متابعة مالية دقيقة وأمينة.وقال «سنبقى داعمين للممثليات لحين إجراء إنتخاباتها المرتقبة»، مؤكداً «بان الأولمبية لديها قانونها الخاص بها ولن نسمح بوصفها كياناً منحلاً بعد اليوم» .