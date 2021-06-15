أغرب الأعراض لأمراض نادرة بحسب العلماء والباحثين

شخص يعتقد أنه ميت وآخر يرغب بأكل الطين

الصباح الجديد – متابعة:

العديد منا قد يسمع بامراض تصيب واحدا من كل عشر ملايين او ثلاثة بالمئة من سكان الارض، والكثير منها كنا نسمع عنها لاول مرة، وبمرور الزمن تصورنا اننا ملمين بكل انواع الامراض، لكن الحقيقة تقول اننا نجهل العديد منها كاسم واعراض.

من بين الامراض الغريبة «الزومبي» اذ يظن أولئك الذين يعانون من وهم كوتارد Cotard’s delusion أنهم ماتوا أو في الأقل فقدوا أجزاء من أجسادهم، غالباً ما يرفضون تناول الطعام أو الاستحمام بدافع القلق، على سبيل المثال قد يعتقدون عدم امتلاكهم للجهاز الهضمي للتعامل مع الطعام أو أن الماء سيدمر أجزاء الجسم الهشة.

تشير الأبحاث إلى أن سبب هذا الوهم، ناتج عن فشل في مناطق الدماغ التي تتعرف على المشاعر، ما يؤدي إلى الشعور بالانفصال عن الواقع، لكن لحسن الحظ، يمكن استخدام الأدوية غالباً لعلاج هذا المرض.

المرض الذي يجعلك

تتحدث بلكنة أجنبية

المصابون بمتلازمة اللكنة الأجنبية Foreign accent syndrome يستيقظون بشكل عشوائي يوماً ما ويبدأون التحدث بلكنة أجنبية، هذه الحالة نادرة جداً (توجد 60 حالة فقط) لدرجة أن الأطباء اعتقدوا في الأصل أن المرضى كانوا متوهمين.

لكن في عام 2002، اكتشف العلماء في جامعة أكسفورد أن المصابين لديهم تشوهات دماغية تسببت في حدوث تغييرات في طبقة الكلام والمقاطع الصوتية وتظهر الدراسات أن المتلازمة يمكن أن تحدث أيضاً بسبب إصابة في الرأس أو سكتة دماغية.

المرض الذي يسبب لك

حساسية من الماء

يستحم معظمنا ويسبح في حمامات السباحة ولكن بالنسبة للأشخاص المصابين بالشرى المائي، فإن التلامس العرضي مع الماء يتسبب في اندلاع حكة شديدة، تم تشخيص إصابة 30 شخصاً فقط بهذا المرض، وفقاً لتقارير CNN ومعظمهم من النساء ومع ذلك لا يزال الكثير غير معروف عن هذه الحالة الغريبة، بما في ذلك كيفية علاجها.

المرض الذي يجعلك تتوق

إلى أكل الطلاء والقاذورات

مثل العقعق وهو طائر معروف بأنه يأكل أي شيء تقريباً، فإن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة بيكا Pica Syndrome يتوقون إلى تناول أشياء غير شهية على الإطلاق بما في ذلك الطلاء والطين والطباشير والصابون والأوساخ، لتشخيص إصابة شخص به يجب أن تستمر الرغبة الشديدة في تناول هذه الأشياء لأكثر من شهر.

تظهر الأعراض بشكل أكثر شيوعاً عند النساء الحوامل أو الأطفال، يشك البعض في أن المتلازمة ناتجة عن نقص في المعادن، لكن الخبراء لا يتفقون على السبب أو العلاج.

المرض الذي يجعلك

تشعر وكأنك تتقلص

ربما يمكنك تخمين سبب تسمية هذه الحالة على اسم كتاب لويس كارول الشهير «مغامرات أليس في بلاد العجائب» يشعر الأشخاص المصابون بمتلازمة أليس في بلاد العجائب Alice in Wonderland syndrome بأنهم يتقلصون أو يتمددون بسرعة وغالباً ما يعتقدون أن الأشياء تبدو أصغر مما هي عليه في الواقع وفقاً لكتيب أكسفورد للطب السريري.

وربطت الأبحاث الحالة بالصداع النصفي، من قبيل المصادفة عانى لويس كارول نفسه من صداع نصفي حاد، يعتقد البعض أن حالته ربما ألهمته في كتابة العديد من المشاهد في الكتاب.

المرض الذي يسبب لك التقدم

في العمر سبع مرات أسرع

في سن سنة أو سنتين، يبدأ الأطفال المصابون بهذه الحالة في إظهار علامات الشيخوخة، مثل بطء النمو وتساقط الشعر وفي النهاية يفقدون معظم دهون أجسامهم ويصابون بالتجاعيد، مما يجعلهم يبدون أكبر بعقود من عمرهم الحقيقي.

السبب الجذري في حدوث ذلك: حالة وراثية نادرة تسمى الشيخوخة المبكرة، لم يتم اكتشاف أي علاج حتى الآن وسوف يموت المريض بهذه الحالة في سن الرابعة عشرة، وفقاً لمؤسسة Progeria Research Foundation.

المرض الذي يجعل شعرك

يتحول إلى اللون الأبيض

إذا تحول شعرك إلى اللون الأبيض بشكل مفاجئ نتيجة التوتر أو الأخبار السيئة، فقد تعاني من متلازمة ماري أنطوانيت Marie Antoinette syndrome.

شُخصت حالة ملكة فرنسا ماري أنطوانيت التي ورد أن شعرها تحول إلى اللون الأبيض في الليلة التي سبقت إعدامها ولكن قيل أيضاً أنها أثرت على شخصيات مشهورة مثل باراك أوباما وفلاديمير بوتين.

يمكن إلقاء اللوم على عدد من العوامل، بما في ذلك اضطراب المناعة الذاتية الذي يستهدف الميلانين، مما يؤثر على إنتاج الصبغات.

المرض الذي يمنعك

من الشعور بالألم

صدق أو لا تصدق، لن يشعرعدد قليل من البشر بأي شيء إذا قمت بقرصهم أو نكزهم، حيث لديهم ما يسمى التسكين الخلقي Congenital analgesia وهو طفرة جينية موروثة تمنع الجسم من إرسال إشارات الألم إلى الدماغ.

في حين أن هذا قد يبدو وكأنه سمة خارقة ومحببة، إلا أنها ليست جيدة كما تعتقد،حيث أن قد لا يدرك المصابون أنهم يحرقون أنفسهم على سبيل المثال أو قد يتجاهلون ويفشلون في علاج الالتهابات أو كسور العظام ويمكن للإصابات المتكررة أيضاً أن تقصر من عمر المريض، وفقاً للمعاهد الوطنية للصحة.

المرض الذي يحول

نسيجك إلى عظم

خلل التنسج الليفي العظمي التقدمي Fibrodysplasia ossificans progressiva، شخص به حوالي شخص واحد من كل مليوني شخص، وفقاً للمعاهد الوطنية للصحة.

هو اضطراب وراثي يحول الأنسجة الرخوة إلى عظام بعد إصابات معينة وفي النهاية يمكن أن يتسبب المرض في تصلب المفاصل والعضلات والالتحام معاً ومثل العديد من الحالات النادرة الأخرى في هذه القائمة، لا يوجد علاج معروف حالياً.

المرض الذي يحول بشرتك إلى لحاء

تُعرف أيضاً باسم متلازمة رجل الشجرة Tree man syndrome وتتسبب هذه الحالة النادرة في نمو مادة تشبه اللحاء على جلد الشخص، الزوائد هي في الواقع ناتجة عن طفرة جينية نادرة.

على الرغم من حدوث حوالي 600 حالة كل عام، إلا أن هذه الحالة غير العادية لا تزال تترك الأطباء في حيرة من أمرهم ويمكن للجراحة أن تعمل على إزالة الزوائد مؤقتاً، لكن الباحثين لم يجدوا علاجاً كاملاً بعد.

المرض الذي يجعلك تشعر حرفياً بآلام الآخرين

لدينا جميعاً خلايا عصبية مرآتية في أدمغتنا ولهذا السبب قد نبكي عندما نرى دموع شخص آخر، لكن يُعتقد أن الأشخاص الذين يعانون من حالة Mirror-touch synesthesia لديهم خلايا عصبية مرآتية مفرطة النشاط، مما يجعل استجاباتهم أكثر تطرفاً.

تجعل هذه الحالة الناس يشعرون حرفياً بالأحاسيس الجسدية عندما يشاهدون شخصاً آخر يتم لمسه، مجرد رؤية النظارات على أنف شخص آخر يمكن أن يجعل المصاب يشعر وكأن النظارة على أنفه هو.