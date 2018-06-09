على استعداد للقفز في البريكست عن موقع «كارتون سياسي» الصباح الجديد +الصباح الجديد كاريكاتير يونيو 9th, 2018 0 تعليق 6 views الانتخابات .. دوامة وفوضى، أم حكومة بعد العيد؟ طرشي سعدون جابر.. والانتخابات نبذة عن الصباح الجديد جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس. مقالات ذات صلة بدء بطولة الهدف الدولية الثامنة بالشطرنج الكلاسك يونيو 9th, 2018 السعودية تحلم بالتمثيل المشرّف في مونديال روسيا 2018 يونيو 9th, 2018 إزرا باوند: فنّ الاختزال من التصويريّة إلى الدوّامة يونيو 9th, 2018 كتب .. وسكك حديد ! يونيو 9th, 2018 مصادفة يونيو 9th, 2018 طرشي سعدون جابر.. والانتخابات يونيو 9th, 2018 الانتخابات .. دوامة وفوضى، أم حكومة بعد العيد؟ يونيو 9th, 2018 مؤسسو أميركا ضد ترامب يونيو 9th, 2018 نحو عراق جديد سبعون عاماً من البناء والإعمار يونيو 9th, 2018 اضف رد انقر هنا لإلغاء الرد. أعلمني بمتابعة التعليقات بواسطة البريد الإلكتروني. أعلمني بالمواضيع الجديدة بواسطة البريد الإلكتروني.