حلقات نقاشية وندوات عن انعاش الأطفال وعلم الامراض وحقوق الموظف وادارة الوقت

في عدد من كليات جامعة البصرة ومراكزها العلمية

يواصل مكتبنا في البصرة متابعاته لتغطية أنشطة كليات جامعة البصرة ومراكزها العلمية بالتعاون والتنسيق مع الزملاء في علاقات واعلام الجامعة.

المفاهيم الأساسية لإنعاش الأطفال

فقد اقامت كلية الطب في جامعة البصرة الكورس التدريبي لانعاش الحياة للأطفال (IPLS) حيث أكمل طلاب المرحلة السادسة من كلية الطب التدريب على الكورس المتعلق بالتعليم الالكتروني (E. learning module) في قاعة الامتحان الالكتروني وكورس التدريب العملي (Face to face training) في مختبر المهارات في كلية الطب وتم تدريب الطلبة على المفاهيم الأساسية لإنعاش الأطفال باستخدام سيناريوهات سريرية مختلفة التي يمكن مشاهدتها في وحدات طوارئ الأطفال كالطفل المنهار والمتدهور صحياً والرضيع المختنق.

المستجدات في الطرق التشخيصية المستخدمة في علم الامراض

ونظمت كلية الطب ايضا ندوة علمية عن المستجدات في الطرق التشخيصية المستخدمة في علم الامراض .

وتهدف الندوة الى التعريف بفحص MSI و علاقته بسرطان القولون وكيفية تشخيص هذه الحالات ومدى الاستفادة في علاج هؤلاء المرضى.

واوصت الندوة بضرورة اجراء دراسة موسعة حول اعداد المرضى المصابين بسرطان القولون والتغيرات على المستوى الجيني في البصرة.

سبل التعاون العلمي مع المركز التركي للدراسات الشرق أوسطية

وبحث مركز درسات البصرة والخليج العربي بجامعة البصرة سبل التعاون العلمي مع المركز التركي للدراسات الشرق أوسطية في انقرة بحضور القنصل التركي ( مهمت اوزكون أرومان ) ومدير المركز البروفيسور ( أحمد أويصال) ورئيس قسم الدراسات الاقتصادية الدكتور (رجب يورولماز

وقالت مدير مركز البصرة الدكتور صفية شاكر معتوق، بحث الطرفان سبل انجاح التعاون البحثي العلمي بين المركزين في مجالات التنمية والاستثمار في البصرة والاستفادة من الخبرات العلمية والاكاديمية التركية في مجال التنمية البيئية والموارد المائية والطاقة الكهربائية.

مذكرة للتعاون المشترك في مجالات التدريب

ووقعت جامعة البصرة وشركة الترميم الهندسية للمقاولات العامة المحدودة مذكرة للتعاون المشترك في مجالات التدريب وتبادل الخبرات حيث وقع الاتفاق رئيس الجامعة الدكتور سعد شاهين حمادي مع ممثل الشركة المهندس احمد صبحي.

واتفق الجانبان على المساهمة المشتركة بين الطرفين لتدريب الطلبة بمختلف الاختصاصات الهندسية والادارية باستخدام مراكز التدريب والورش الموجودة في الجامعة وفق قانون الوزارة الاخير.

واكد الطرفان انه بعد اكمال مشروع المستشفى الجامعي المحال للشركة سيتم تدريب الطلبة على النظام الخاص بالمستشفى وكيفية تنصيب الاجهزة واستخداماتها لرفع كفائتهم المهنية وتأهيلهم الوظيفي.

وذكر رئيس الجامعة الدكتور سعد شاهين حمادي سيتم تدريب الطلبة والخريجين من قبل شركة الترميم الهندسية وسيتم استيعاب عدد منهم للعمل مع الشركة ذاتها او مع شركات رديفة لنفس المقاول وفق الاختصاصات العلمية والهندسية والادارية.

دورة عن حقوق الموظف و واجباته

ونظم مركز التطوير والتعليم المستمر في جامعة البصرة دورة عن حقوق الموظف و واجباته.

وتهدف الدورة التي قدمتها التدريسية اعتدال عبدالباقي يوسف الى تنمية قدرات موظفي الدولة وتعريفهم بما أوجبه القانون عليهم من التزامات تجاه الدولة والافراد وما تقرر لهم من حقوق سواء كان حقوق مادية أو غير مادية.

وتضمنت الدورة التعريف بالحقوق و الواجبات وفقا لقانوني الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 و رقم (14) لسنة 1991 بصورة عامة مبينه تعريف الحقوق وانواعها المادية ومدى تأثرها بالعقوبات المفروضة والواجبات التي فرضها القانون على الموظف وصورها وجزاء التخلف عنها والتطبيقات القضائية الصادرة من محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين والتي تتعلق بالحقوق المكتسبة والواجبات المفروضة.

التطبيقات التقنية للنظام المحاسبي الموحد

ونظم مركز التطوير والتعليم المستمر في جامعة البصرة دورة عن التطبيقات التقنية للنظام المحاسبي الموحد باستخدام ERP.

وتهدف الدورة الى دعم المتدربين والطلبة بالمعلومات الكافية لاعداد محاسبين وفق متطلبات السوق الحديثة القائمة على الانظمة المحاسبية الالكترونية.

و تضمنت الدورة التي قدمها التدريسي احمد عبدالكريم محمد والتدريسي نائل جعفر علي مهام المحاسب الأساسية عند تأسيس الشركة من خلال معرفة الهيكل الداخلي للشركة وطبيعة نشاط الشركة و طريقة اعداد دليل الحسابات (شجرة الحسابات) وجانبا نظريا للنظام المحاسبي الموحد المفهوم، والاهداف والية العمل و الجوانب النظرية لمفهوم ERP والمخطط والاهداف والانواع وتطبيقات عملية لنظام ERP من خلال ادخال القيود المحاسبية لإحدى الشركات.

ورشة الكترونية عن ادارة الوقت

ونظم مركز التطوير والتعليم المستمر في جامعة البصرة ورشة الكترونية عن ادارة الوقت .

وتهدف الورشة الى تزويد المشتركين بالمعلومات والمعارف المتعلقة بإدارة الوقت والتركيز على اكساب المشتركين مهارات جديدة وتنمية مهاراتهم و قدراتهم وصقلها لتمكينهم من إدارة الوقت والعمل بفعالية و جودة.

وتضمنت الورشة التي قدمها الدكتور عباس عبد الحميد عبد العباس مفهوم الوقت واهميته بشكل عام وادارة الوقت بشكل خاص و تسليط الضوء على مفهوم تحليل الوقت و توضيح المقصود بمضيعات الوقت واهم اسبابها وكيف يكون التعامل معها للحد من سلبياتها و التركيز على مفهوم التخطيط للوقت واهميته و توضيح الاسلوب الامثل لصياغة الاهداف التي نسعى لبلوغها.