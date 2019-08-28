برلماني: سياسيون نافذون يتقاضون “رشى” وراء عدم فتح ملف شركات الهاتف النقال..

بغداد – الصباح الجديد:

افاد النائب عن كتلة سائرون علاء الربيعي بوجود أسماء لشخصيات سياسية متنفذة وقفت مع شركات الهاتف النقال “زين وآسيا سيل وكورك” وكانت شركاء لهذه الشركات التي قامت “بتوقيع عقود مقابل رشى” حسب قوله.

وأوضح الربيعي في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، ان تلك الشركات جميعها وتحديداً شركة كورك في ذمتها مبالغ طائلة تصل الى مئات الملايين كان من المفترض ان تسدد للحكومة العراقية.

وكشف ان تلك الشركات تتعمد السرقة من المواطن نتيجة فشل الجهات ذات العلاقة بمتابعتها ومراقبة عملها وغض النظر عن تردي خدمتها التي كان من المفترض ان تقدمها للمواطن العراقي سواء في خدمة الاتصال او في خدمة الانترنت.

وأكد الربيعي ان هنالك بعض الوزارت اضافة لهيئة الاعلام والاتصالات تعاملت بخلاف القانون مع هذه الشركات التي لم تسدد ما بذمتها للحكومة العراقية وتم إطفاء بعض الديون بطرق ملتوية .

وحذر من أن لجنة الإعلام والاتصالات، تعمل على كشف أسماء جميع من يقف خلف تلك الشركات اذا ما عرقلت عملية فتح ملفات الفساد المتعلقة بشركات زين وآسيا وكورك التي تسدد ضرائب في كردستان وتمتنع عن دفع المستحقات المتعلقة بذمتها للحكومة الاتحادية بتواطئ من قبل شخصيات متنفذة مقابل مبالغ مالية كبيرة وسط صمت مطبق من قبل هيئة الاعلام والاتصالات وهيئة النزاهة.