الجولة 32 لممتاز الكرة تنطلق الاحد المقبل باقامة ثلاث مباريات

الانضباط تصدر حزمة من العقوبات

بغداد ـ الصباح الجديد:

تنطلق مباريات الجولة 32 لدوري الكرة الممتاز يوم الاحد المقبل الموافق 20 حزيران الجاري باقامة ثلاث مباريات، وكانت المنافسة توقفت لفسح المجال امام لاعبي المنتخب الوطني استعدادا للتصفيات الاسيوية المزدوجة.. وتقام في ملعب التاجي مباراة الحدود ونفط ميسان في الساعة الخامسة الا ربع مساء، ويتواجه في ملعب الشعب الدولي في الساعة التاسعة والنصف مساء فريقي الطلبة وأربيل، وفي ملعب كربلاء الدولي تقام في الساعة السابعة والربع مساء مباراة نفط الوسط والصناعات الكهربائية.. وتقام في اليوم التالي الاثنين 21 حزيران خمس مباريات، الشرطة يلاقي النفط في الساعة السابعة والربع مساء في ملعب الشعب الدولي، ويضيف الميناء فريسق زاخو في ملعب الفيحاء في الساعة التاسعة والنصف مساء، وفي ملعب امانة بغداد تقام مباراة اهل الدار وفريق القاسم في الساعة الخامسة الاربع مساء، وفي التوقيت ذاته تقام مباراة الديوانية والزوراء في ملعب الاول، ويضيف ملعب التاجي مباراة الكهرباء والنجف في التوقيت ذاته، اما يوم الاربعاء 23 حزيران فستقام مباراتان، الجوية امام الكرخ في الساعة الثامنة مساء بملعب الشعب الدولي، والسماوة يواجه نفط البصرة في ملعبه في الساعة الخامسة الاربع مساء.

يشار إلى ان فريق الجوية يقف في صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 66 نقطة، ثم الشرطة وله 61 نقطة، فالنجف بـ 60 نقطة، وفي صدارة الهدافين يقف لاعب الجوية ايمن حسين وله 17 هدفا ثم زميله حمادي احمد وله 12 هدفا.

إلى ذلك، عقدت لجنة الانضباط في الهيأة التطبيعية، أول أمس الاثنين الموافق 14/6/2021، اجتماعاً لمناقشة اعتراضات الأندية والإساءات التي حصلت في بعض المباريات، وكما يلي: اولا: بعد الاطلاع على المقطع الفيديوي المتلفز لمباراة الشرطة والزوراء لحساب نصف نهائي الكأس، تبين لدى اللجنة وجود تصرفٍ غير رياضي بدرَ من لاعب الشرطة (حسام كاظم) بعد قيامه بركل لاعب الزوراء بعد سقوطه على أرض الملعب، وعليه تقرر معاقبة لاعب الشرطة (حسام كاظم) بالإيقاف مباراتين استناداً للمادة 50 / 3 ، انضباط.

ثانيا: ولدى مناقشة اعتراض نادي شباب المشاهدة على نادي الحسين، ضمن دوري الناشئين، وبعد الاطلاع على أوليات الاعتراض واستدعاء اللاعبين المعترض عليهم، وبعد تبليغهم رسميا عبر مواقع الاتحاد، إلا انهم لم يحضروا، حيث تأكد للجنة صحة ادعاء نادي شباب المشاهدة، وعليه تقرر عدَّ فريق ناشئة الحسين خاسراً (0-3) وفق المادة الثامنة / أولا مسابقات، وإعادة مبلغ الاعتراض الى نادي شباب المشاهدة بعد مرور سبعة أيام ما لم يتم الطعن به أمام لجنة الاستئناف.

ثالثا: ولدى مناقشة تقرير حكم مباراة (السياحة والنجدة) ضمن دوري الشباب، وبعد الاطلاع على التقرير، وما بدرَ من مدرب شباب النجدة من تصرفٍ بعيد عن الروح الرياضية، تقرر معاقبة مدرب شباب النجدة (محمد كاظم) بالإيقاف أربع مباريات وفق المادة 51 / 1 انضباط.

رابعا: ولدى مناقشة تقرير حكم مباراة (الكهرباء والسياحة) ضمن مباريات دوري الرديف، وبعد الاطلاع على التقرير، وملاحظة تجاوز مدرب حراس مرمى نادي الكهرباء (منير علي درويش) على الطاقم التحكيمي، تقرر معاقبة مدرب حراس فريق رديف الكهرباء بالإيقاف ست مباريات وفق المادة 51 / 1 ، انضباط.

خامسا: ولدى مناقشة اعتراض نادي المصلحة على نادي التجارة ضمن دوري الرديف، وبعد اطلاع اللجنة على كشوفات نادي التجارة واستمارة المباراة تبين ما يلي: إشراك نادي التجارة اللاعب (باسم طاهر) وهو غير مسجلٍ في كشوفات الفريق وارتدائه فانيلة بالرقم (21) وهذا الرقم مسجل باسم اللاعب (مصطفى عباس حسن) في الكشوفات، وعليه تقرر اعتبار فريق رديف التجارة خاسراً (0-3) أمام رديف المصلحة، وحرمان اللاعب (باسم طاهر) من اللعب لخمس مباريات استناداً لأحكام نظام المسابقات وفق المادة الثامنة / اولا /1 ، على أن يعاد مبلغ الاعتراض الى نادي المصلحة بعد مرور سبعة أيام ما لم يتم الطعن به أمام لجنة الاستئناف.

سادسا: ولدى مناقشة تقرير الطاقم التحكيمي لمباراة (ميسان والناصرية) ضمن دوري الدرجة الأولى، وبعد مراجعة أوليات التقرير المقدم من الطاقم التحكيمي، قررت اللجنة معاقبة لاعب فريق ميسان (حسين جبر طه) بالحرمان أربع مباريات استناداً للمادة ( 51 / 1 ) انضباط .

سابعا: ولدى مناقشة تقرير مشرف مباراة (الحسين والحرية) ضمن مباريات دوري الرديف، وبالنظر لعدم حضور الفريقين الى ملعب المباراة، فقد تقرر حجب النقاط الثلاث عن الفريقين استناداً للمادة الثامنة / اولا /5 مسابقات.

ثامنا: ولدى مناقشة طلب مراجعة قرار حرمان مدرب مصافي الجنوب، وبعد الاطلاع على طلب قرار المراجعة والعودة الى سجلات اللجنة تبين ان تقرير الحكام وتقرير المشرف قد وردا الى اللجنة في وقتين مختلفين، حيث وصل تقرير الحكم بتاريخ ( 31/5/2021 )، وتقرير المشرف للمباراة نفسها قد ورد بتاريخ ( 8/6/2021 )، لذا فقد أصدرت اللجنة قرارين منفصلين بناءً على ما وردَ في التقارير، وبعد التأكد من ان التقريرين يخصان المباراة نفسها، فقد تقرر إلغاء القرار المرقم ( 105 ) في ( 9/6/2021 ) الصادر من لجنة الانضباط، وذلك وفقا للمادة ( 133 ) انضباط الخاصة بمراجعة القرارات.

إلى ذلك، عقد، وعبر الدائرة الإلكترونية المؤتمر الفني لبطولة الجمهورية للشباب والناشئين ( المنطقة الغربية ) بحضور رؤساء اتحادات ديالى وصلاح الدين وأمين سر اتحاد الانبار، وغياب ممثل الاتحاد الفرعي في نينوى، وتم الاتفاق على آلية خوض المباريات، بحضور عضو لجنة المسابقات ومسؤول المنطقة الغربية، نجم الاوسي، حيث حدد يوم 20/6/2021 لفئة الناشئين و19/6/2021 لفئة الشباب، كما اجمع المجتمعون على إقامة البطولة من دوري لمرحلة واحدة واشترط فيه تقديم كشوفات اللاعبين قبل انطلاق المباريات بيومين، مرفقةً بتعهد خطي من رئيس الاتحاد الفرعي يؤكد فيه صحة أعمار اللاعبين، على أن تطبق جميع التعليمات التي أصدرتها لجنة المسابقات سابقاً، وتم الاتفاق على تأهل فريق واحد من كل فئة للنهائيات التي ستقام بطريقة التجمع في إحدى المحافظات لاحقاً.