عضو مجلس بغداد: العاصمة تتحول الى حقل دواجن ومهددة بكارثة بيئية

بغداد – الصباح الجديد:

حذر عضو مجلس محافظة بغداد نزار السلطان، من إنهيار البنى التحتية للعاصمة.

وقال السلطان ان “التصميم الأساسي لبغداد من المواضيع الخطرة جداً وللأسف الشديد على مر الحكومات المتعاقبة لم يعامل هذا الموضوع معاملة جدية على قدر المسؤولية”.

وأضاف ان “عملية تحديث التصميم الأساسي لبغداد في نهاية ثمانيات القرن الماضي، حيث غادرت آخر مجموعة الشركات اليابانية بعد غزو الكويت”، مستذكراً” اذ كان آخر تصميم أساسي لعاصمة من قبل مؤسسة {بول سيرفس} البريطانية والذي تم اعتماده كقانون سنة 1973 وانتهت عام 2000″.

وأشار سلطان الى انه “ومنذ 18 عاماً الى يومنا هذا لم يحدث أي مراجعة او اعداد دراسة استشارية للتخطيط العمراني لبغداد”، موضحاً انه” لا توجد مدينة في العالم يتأخر تحديثها العمراني لخمس سنوات”، مبينا ان” جزء كبير من دراسة {بول سيرفس} التي اعدت منذ سنة 1984 الى اليوم لم ينفذ منها أكثر من {25%} من هذه المشاريع التي تحتاج الى إعادة تحديث اليوم”.

وتابع ان “أمانة بغداد أطلقت مشروع المخطط الشامل لسنة 1930 منذ عام 2006 بدعم من البنك الدولي بـ 3 ملايين دولار مبلغ تبليط شارع واحد في بغداد الى اليوم هذا المشروع الذي مدة إنجازه سنتين ونصف والمشروع يراوح في مكانه ولم يتم المصادقة عليه”.

وعلل أسباب المشكلة بعدم “وجود جرأة سياسية لمناغمة المواطن وبالنتيجة أدى الى انهيار المنظومة الحضارية للمدينة واستمرار عملية التجاوز”، مستدركاً ان” التصميم الأساسي لبغداد مستهلك جداً، وفي محيط بغداد وخارج حدود العاصمة هناك اكثر من 150 الف قطعة سكنية ضمن التصميم الأساسي للعاصمة كأحياء سكنية، وحاولنا مراراً وتكراراً مع امانة العاصمة ووزارة الكهرباء والمحافظة لتوفير خدمات الماء والكهرباء للسكن فيها لكون دون آذان صاغية في حين توفر للعشوائيات الخدمات!”.

وزاد ان” مدينة بغداد تتحول لحقل دواجن وهذا يعني كارثة بيئية وفي أي لحظة تنهار المنظومة الخدمية الكاملة ولا يستطيع الجيش وامانة العاصمة بالسيطرة عليها، وهي مرشحة لانهيار المنظومة التحتية وبكارثة بيئية كبيرة”.