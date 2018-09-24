اطلاق مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية في العراق

برأسمال اولي يبلغ 300 مليون دولار

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلنت وزارة التخطيط، امس الاحد، عن اطلاق العمل بمشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية في العراق، برأسمال اولي مقداره 300 مليون دولار.

وقالت مكتب اعلام الوزارة في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن “وزارة التخطيط اطلقت مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية في العراق والذي نظمته بالتعاون مع البنك الدولي ووزارة التخطيط في اقليم كردستان والحكومة المحلية في محافظة دهوك”، مبينا أن المشروع “يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية والفرص امام الفقراء والمحرومين عبر تحسين قدراتهم في الحصول على الخدمات وتوفير الوظائف لهم”.

واضاف البيان ان “المشروع عبارة عن قرض ميسر مقدم من البنك الدولي، ويشمل ثلاث محافظات في المرحلة الاولى وهي محافظات” المثنى –صلاح الدين – دهوك” ، فيما سيشمل ثلاث محافظات اخرى في مرحلته الثانية وهي محافظات” نينوى- القادسية – ذي قار” ، على ان يتم شمول جميع المحافظات المتبقية في المرحلة الثالثة”.

من جانبها اشارت مدير عام استراتيجية التخفيف من الفقر في العراق نجلاء علي مراد، الى ان “الصندوق الاجتماعي للتنمية يمثل مشروعا بقيمة 300 مليون دولار ينفذ على مدى 5 سنوات…

ويهدف إلى تحسين الظروف المعيشية وايجاد الفرص للفقراء والمحرومين في العراق من خلال تحسين قدرتهم على الوصول إلى الخدمات الاساسية في نهاية المطاف واستحداث وظائف في المجتمعات المحلية”.

وأوضحت ان “المشروع يعمل على تحقيق اهدافه من خلال تمويل مشاريع فرعية على المستوى المجتمعي في مجالات التعليم والصحة والمياه والبنية التحتية الاقتصادية الصغيرة والقدرة على الوصول إلى الاسواق، فضلا عن تعزيز قدرات مؤسسات التمويل متوسط الصغر لدعم تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات “.

يذكر ان عدد من المحافظات العراقية تعرضت للتخريب بسبب سيطرة تنظيم داعش عليها عام 2014، فيما تشهد بعض المحافظات الجنوبية من انخفاض في مستوى المعيشة بسبب قلة الموارد فيها.