جلسة الغد البرلمانية لن ينتخب فيها رئيس الجمهورية

بغداد – الصباح الجديد:

افاد البرلمان العراقي ، امس الاحد، أن جلسته المقررة في غد الثلاثاء، لا تتضمن انتخاب رئيس جديد للجمهورية، على الرغم من احتدام التنافس على المنصب.

وقال البرلمان العراقي في بيان اطلعت عليه الصباح الجديد ان جدول اعمال جلسة الغد، يتضمن مناقشة موضوع تشكيل اللجان البرلمانية الدائمة ، ومناقشة الاوضاع وتوفير الخدمات في محافظة البصرة ، بحضور عدد من الوزراء المعنيين بملف الخدمات.

ولم يحدد البرلمان أي موعد لانتخاب الرئيس فيما انتهت امسالاحد 23 سبتمبر/أيلول المهلة المقررة لتقديم أوراق المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية بينما تنتهي المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس من بين المرشحين في الثالث من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وبموجب عرف غير رسمي لتقاسم السلطة في العراق يتعين أن يكون رئيس الوزراء من الشيعة فيما يكون رئيس الجمهورية من الكورد، أما رئيس البرلمان فينبغي أن يكون سنياً مع نائبين له الأول شيعي والثاني كوردي.

على صعيد متصل أوضح الخبير القانوني طارق حرب ، شروط الدستور في الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية.

وقال طارق حرب في بيان تلقت ” الصباح الجديد” نسخة منه ان “ستة شروط وردت في الفقرة الثالثة من الماده 68 من الدستور باعتبارها الشرط الثالث من الشروط التي يجب توفرها في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية أي ان على اللجنة التي شكلها مجلس النواب لدراسة أضابير أو السير الذاتية للذين تقدموا كمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية”.

وأضاف “نرى أن تتكون هذه اللجنة من نواب لكي يكون قرار قبول الترشيح أو قرار الرفض أكثر دقة لا بل لا يوجد ما يمنع أن تعرض الأسماء للتصويت على أعضاء مجلس النواب بقبولهم كمرشحين ويدخلون التنافس الانتخابي البرلماني أم يرفضون ابتداء من الاشتراك في التنافس الانتخابي البرلماني وهذا أمر لا بد أن يؤخذ بنظر الاعتبار اذا علمنا ان كل شرط من هذه الشروط فيه تفسير وتأويل وتفسير واسع وتفسير ضيق وفيه اطلاق وتقييد واعمام وتخصيص وشمول وتجزئة وباطن وظاهر وجلي وخفي ودستور وما بعد الدستور وشكل وموضوع وجمود وروح”.

ولفت حرب “هنالك شرط آخر لا بد من أخذه بنظر الاعتبار وهو ان يكون المرشح لمنصب رئيس الجمهورية عراقياً بالولادة الوارد بالفقرة أولا من المادة السابقة وعراقي بالولادة أن يكون والداه مجتمعان حاصلان على الجنسية العراقية قبل ولادة المرشح أي انه ولد لأب عراقي أي ان الاب حاصل على الجنسية العراقية قبل ولادة المرشح والامر ذاته لأم المرشح ولانعلم ما هي المستمسكات التي تم تقديمها التي طلبتها اللجنة من المرشحين لتدقيق الشروط وهذه قد تؤثر على التوقيتات كما انه يشكل عبئاً على اللجنة البرلمانية التي تتولى تدقيق اضابير المرشحين”.