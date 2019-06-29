الفرات تجهز القطاع العام بالمبيدات والتعاقد لمكافحة الحشرات والافات الزراعية والقوارض

الالكترونية تزود دوائر الدولة بالمحولات الكهربائية متعددة السعات

بغداد _ الصباح الجديد :

أبدت شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية والمبيدات إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن امكانية واستعداد مصنع الطارق لانتاج المبيدات التابع لها والواقع في محافظة الانبار للتعاقد مع المؤسسات الحكومية لتجهيزها بشتى المبيدات وارسال فرق المكافحة المتخصصة بمعالجة حشرة الارضة والافات الزراعية والقوارض.

واوضح مصدر مخول في الشركة أن مصنع الطارق ومن خلال شعبة التسويق يواصل بيع منتجاته من مبيد الكبريت الزراعي ومبيد الكيموباف ومنتج طارد الافاعي الى المحافظات الوسطى والجنوبية ، مشيرا الى ان مبيد الكبريت الزراعي من المبيدات التي تم انتاجها مؤخرا في المصنع وله دور فعال فى وقاية وحماية النباتات من الطفيليات والفطريات والإمراض التي تصيبها ويستعمل في مكافحة التفحم الفطري الذي يصيب محاصيل الحنطة والشعير .

واضاف المصدر ان هذا المبيد يباع على شكل أكياس بلاستيكية زنة الواحدة منها (25) كغم وأكياس أخرى صغيرة تزن (1) كغم اضافة الى منتج طارد الأفاعي بعبواته الجديدة وعلى شكل باودر زنة العبوة الواحدة (1) كلغم والمعروف علميا بـ SR وهذا المنتج يؤثر على الايعازات العصبية لدى الأفاعي من خلال رشه في الحقول وحول المنازل والأماكن التي يخمن تواجدها وذلك بتحوله من الحالة الصلبة (مسحوق الباودر ) الى الحالة الغازية حيث يتسامى عبر الهواء وينتقل إلى الأفاعي مولدا لديها ايعازات عصبية قوية تجبرها على الهرب وترك الموقع لمسافات بعيدة جدا ، لافتا كذلك الى مبيد الصحة العامة والمعروف بمبيد الكيموباف بعبوته الجديدة زنة (250)غم والذي يختص بمكافحة الحشرات الزاحفة والنمل والصراصير.

على صعيد اخر كشفت شركة ديالى العامة إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن توقيعها عقد مشاركة مع شركة (Kig) الانجليزية لإنتاج المقاييس الذكية.

وافصح مدير عام الشركة المهندس عبدالرسول محمد عارف بأنه قد تم توقيع عقد شراكة بين شركة ديالى العامة وشركة (Kig) الإنجليزية في مدينة كوالالمبور الماليزية لإنتاج المقاييس الذكية وبمواصفات عالية الجودة والموضوعة من قبل وزارة الكهرباء وبطاقة أنتاجية (٣٠٠) الف مقياس سنويا ، مشيرا إلى أن توقيع العقد جرى بحضور وفد عالي المستوى من الوزارة وشركة ديالى العامة والذي يعد من المشاريع المهمة للشركة وسيسهم في تلبية احتياجات ومتطلبات وزارة الكهرباء.

من جانبها اعلنت الشركة العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن تعاقدها مع دوائر الدولة لتجهيزها بالمحولات الكهربائية متعددة السعات.

وذكر مصدر مخول في الشركة أن الشركة تعاقدت مع شركة توزيع المنتجات النفطية لتجهيزها بمحولات كهربائية متنوعة السعات عدد (60) محولة وبمدة تجهيز (90) يوما من تاريخ توقيع العقد ، مشيرا الى ان الشركة ستقوم بايصال المواد والمنتجات المتعاقد عليها الى مخازن الجهة المستفيدة بعد خضوعها لفحوصات دقيقة والتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة .وابدى المصدر امكانية واستعداد الشركة للتعاون والتعاقد مع القطاعين العام والخاص لتجهيزهم بالكميات المطلوبة من المحولات الكهربائية وشتى المنتجات الاخرى وعلى وفق المواصفات القياسية .

الى ذلك اعلنت الشركة العامة للفحص والتأهيل الهندسي احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن امكاناتها وانشطتها واعمالها في مجال اجراء مختلف الفحوصات بمختبراتها التخصصية ولكافة المجالات.

واشار مدير عام الشركة علاء الدين عبدالحسين الى قسم المختبرات والفحص الهندسي في الشركة ومايمتلكه من امكانات كبيرة واجهزة مختبرية متطورة فضلا عن حصوله على شهادة اعتمادية المختبرات بموجب المواصفة القياسية الدولية الايزو وانشطته المتنوعة في اجراء شتى الفحوصات والتي تشمل فحص المعادن وفحوصات المواد الانشائية والفحوصات الكهربائية والكيمياوية والميكانيكية وتقديم خدمات الفحوصات الهندسية من قبل ملاكات مؤهلة ومدربة ومخولة من شركات عالمية .

ولفت المدير العام الى ان الشركة قطعت اشواط كبيرة في تنفيذ اعمال الفحوصات لمختلف المشاريع في الوزارات ودوائر الدولة والقطاع الخاص للمواد التي تدخل في البناء والجسور والمواد النفطية والكيمياوية ومشاريع النفط والكهرباء والمواد المستعملة في تصنيع الروافد الحديدية اضافة الى عقودها والتزاماتها المستمرة مع عدد من الشركات الشقيقة والشركات الاخرى في تقديم خدمات الفحص والتوكيد النوعي على وفق المواصفات المحلية والعالمية المعتمدة من بينها شركات ديالى العامة والشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة في فحص المنتجات بكل مراحل الانتاج وشركة ابن ماجد في فحص الرافعات الجسرية وغيرها ، مؤكدا عزم الشركة على توسيع امكاناتها في مجال الفحص الهندسي من خلال اضافة اجهزة مختبرية متطورة لفحوصات اخرى جديدة لزيادة التعاملات والالتزامات مع الجهات المستفيدة. وافصح المدير العام عن نشاط الشركة ومن خلال قسم ادارة الجودة في تأهيل الجهات والشركات لتطبيق نظام ادارة الجودة بموجب متطلبات المواصفة القياسية الدولية (الايزو) حيث واصل الشركة هذا النشاط مع العديد من شركات وزارة الصناعة والوزارات الاخرى اذ ان الشركة العامة للفحص والتأهيل الهندسي من اولى الشركات العراقية الحاصلة على شهادات الجودة الدولية.