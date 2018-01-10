آراس حبيب كريم: تأجيل الانتخابات خرق دستوي لا يصب في مصلحة البلد

بغداد ـ الصباح الجديد:

شدد الأمين العام للمؤتمر الوطني العراقي آراس حبيب كريم على ضرورة إجراء الانتخابات في وقتها المحدد.

وجاء ذلك خلال لقائه برئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم في مكتب الأخير ببغداد.

واتفق الطرفان على ضرورة إجراء الإنتخابات في وقتها المحدد، مؤكدين أن تأجيلها يعد خرقاً دستورياً لا يصب في مصلحة البلاد.

كما جرى خلال اللقاء بحث التطورات السياسية والأمنية في الشارع العراقي وأهمية حل النزاعات والمشكلات العالقة من أجل دخول الإنتخابات بظرف ملائم.

وفيما تختلف آراء الكتل والتيارات السياسية العراقية بشأن مصير الانتخابات، بحسب مصالح تلك الكتل ووفق حسابات الربح والخسارة فيها.

يبدو التأجيل بات خياراً يصعب تحقيقه في ظل إصرار الحكومة والعديد من التيارات السياسية على اجراءها في موعدها المحدد وكذلك على وفق ما نص عليه الدستور.

وعندما أعلن مجلس الوزراء العراقي عن تحديد يوم 12 مايو/أيار 2018 موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية، حدّد لذلك جملة من الشروط التي يجب توفّرها، أولها توفير بيئة آمنة للاقتراع وإعادة النازحين إلى مناطقهم التي هجروها بعد اجتياح داعش لأجزاء واسعة من البلاد صيف العام 2014، فضلا عن إلزامية أن يكون التصويت إلكترونيا خلال الاقتراع، على أن تمنع الأحزاب التي تمتلك أجنحة مسلحة من الترشح.