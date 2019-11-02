التربية تُحدد ضوابط نقل الطلبة للعام الدراسي الحالي 2019 / 2020

في اطار الاهتمام بالعملية التربوية والحفاظ على رصانتها

بغداد _ الصباح الجديد :

حددت وزارة التربية جملة من الضوابط الوزارية التي تخص تنقلات الطلبة للعام الدراسي الحالي 2019 – 2020 .

وقال المكتب الإعلامي للوزارة ان المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والأجنبي الزمت المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة بالتقييد بالضوابط الجديدة التي تنص على عدم نقل الطلبة المسائيين لصفوف المراحل المنتهية (الثالث المتوسط والسادس الاعدادي) الى المديريات في محافظة ( كركوك ، الانبار ، صلاح الدين) ، وكذلك منع نقل الطلبة للمرحلتين آنفاً من المدارس الصباحية الى نظيرتها في المسائية .

أما في حال نجاح الطالب او الاكمال او في حال تقديم ما يثبت انتقال محل سكنهُ هو وبقية افراد عائلتهُ فيسمح لهُ بالنقل بعد نصف السنة بين المديريات العامة للتربية بعد تحقق الشرط المذكور ، وتُشير المعلومات بتوقف نقل طلبة الصفوف المنتهية وغيرها للنصف الاول من العام الدراسي لغاية الـ30 من شهر تشرين الأول المقبل من كل عام وبعد هذا التاريخ يمنح المدير العام صلاحية النقل لغاية الـ31 من كانون الأول .

وأضاف المكتب الاعلامي انه بالإمكان نقل الطلبة للصفوف غير المنتهية للنصف الثاني من العام الدراسي من مدرسة الى مدرسة أخرى لغاية الـ31 من شهر آذار المقبل على ان تكون من صلاحية مدير عام التربية ، كما لا يحق لطلبة الثالث المتوسط والسادس الإعدادي النقل بعد العطلة الربيعية لكون امرهم متعلقا بمشروع الدفتر الإلكتروني ، وأخيراً نصت التعليمات الجديدة بالموافقة على نقل الطلبة من المدارس المتوسطة والاعدادية الى المدارس الأهلية وبالعكس وفقاً للصلاحيات المخولة لكم كونها مدارس معترف بها من قبل الوزارة على ان يكون ذلك استناداً لنظام المدارس الثانوية رقم (2) لسنة 1977 ما عدا طلبة الصف السادس العلمي في مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد .

من جانب اخر الزمت وزارة التربية ادارات المدارس التابعة للمديريات العامة في المحافظات بطبع جدول الامتحانات المدرسية للصفوف غير المنتهية على التلاميذ ، على أن يتم تسليمهُ الى ولي الأمر للتوقيع عليه.

وذكر المكتب الإعلامي ان الوزارة رصدت في السنوات الأخيرة وجود حالات كثيرة لتغيب التلاميذ والطلبة عن مواعيد امتحاناتهم سواء كانت في نصف السنة ونهاية الكورسين الاول والثاني وكذلك الدور الثاني ، أذ تمثل هذه الحالة عدم اهتمام وتوخي الدقة في تبليغ الممتحنين وأولياء الامور بالمواعيد المقررة ، لذا دأبت معالي وزيرة التربية الدكتورة سها خليل بك بإصدار تعليمات تنص على قيام إدارات المدارس بطبع الجداول الأمتحانية لكل صف مدرسي ويسلم الى التلاميذ او الطالب لغرض قيام ولي الامر بالتوقيع عليه ليكون تبليغ رسمي لهُ وفق استمارة معدة لهذا الغرض على ان يتم حفظها في ملفهم الخاص . من جانبها وجهت وزير التربية الدكتورة سها العلي بك بتهيئة جميع المستلزمات المطلوبة للطلبة في عامهم الجديد فيما اعلنت المديرية العامة للتخطيط التربوي عن دخول مجموعة من المدارس الجديدة الى الخدمة بعد تسلمها من الشركات المنفذة.

وذكر المكتب الاعلامي ان (80) مدرسة بين هياكل حديدية وبناء جاهز قد تم تسلمها والبعض الاخر منها قيد التسليم لادخالها للخدمة ، مشيرً الى ان (14) مدرسة هياكل حديدية انجزت بالكامل وتم تسلمها و(26) اخرى سيتم تسلمها خلال شهر او شهرين، بينما تم تسلم (7) مدارس بناء كونكريتي جاهز في بغداد، ومدرسة واحدة في واسط ،و(5) مدارس في الحسينية، و(3) في النجف الاشرف ،و(2) في كربلاء، و(2) في بابل، بينما هناك (20) مدرسة سيتم تسلمها خلال شهر الى شهرين من الان.

من جهته اكد مدير عام التخطيط التربوي ومدير المشروع ان الارقام المذكورة اعلاه تحققت منذ صدور قرار مجلس الوزراء المرقم (153) لسنة 2019،مضيفا انه من المزمع ايضا انجاز وتسلم (50) مدرسة خلال النصف الثاني من العام الدراسي الحالي.

اما بالنسبة للبرنامج الحكومي فقد اكد ان نسبة التنفيذ بلغت (75%)،وهناك تأخر في بعض الفقرات كالقرض الكويتي والبنك الدولي بسبب تأخر الادراج والاحالة .