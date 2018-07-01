7 مليارات و323 مليونا و150ألف دولار إيرادت الخام للشهر الماضي

وزير النفط يفتتح فرعا لمصرف الـ (TBI) في مقر الوزارة

بغداد ـ الصباح الجديد:

حققت شركة تسويق النفط العراقية “سومو” إيرادات بلغت اكثر من (7) مليارات و(323 ) مليونا و (150) الف دولار ( سبعة مليارات وثلاثمائة وثلاثة وعشرون مليونا ومائة وخمسون الف دولار)، جراء تصدير اكثر من (105) مليون و(640) الف و(160 ) برميل( مائة وخمسة مليون وستمائة واربعون الفا ومائة وستون برميل) من النفط الخام خلال شهر حزيران الماضي.

أورد هذا بيان لوزارة النفط تلقت الصباح الجديد نسخة منه امس، وفي البيان نفسه والذي اعتادت الوزارة إصداره شهريا انطلاقا من ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه، قال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر حزيران الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت اكثر من (105) مليونا و (640) الفا و(160) برميلا ، بايرادات بلغت اكثر من (7) مليارات و(323) مليونا و (150) الف دولار ، فيما لم تسجل الاحصائية صادرات من حقول كركوك.

واشار الى ان المعدل اليومي للصادرات بلغ (3) ملايين و(521) الف برميل.

على صعيد آخر وبهدف تأمين الخدمات المصرفية لوزارة النفط وشركاتها افتتح وزير النفط جبار علي اللعيبي فرع مصرف التجارة العراقي “TBI” في مركز الوزارة.

وقال اللعيبي في كلمة له خلال حفل الافتتاح انها خطوة مهمة لتوفير خدمة مصرفية للوزارة ولشركاتنا النفطية الوطنية بهدف تحقيق انسيابية عالية في التعاملات المالية ، والتي تشكل ركنا أساسيا مهماً في الادارة المالية للمشاريع النفطية المختلفة. واوضح أن التوسع الكبير في النشاط النفطي وفي تنفيذ المشاريع المختلفة والتعامل المباشر مع الشركات العالمية، يتطلب نشاطاً مالياً ومصرفياً مرادفاً له.

يوفر متطلبات السيولة المالية والتحويلات المالية وتسديد الاستحقاقات سواء بالعملة المحلية أو الاجنبية ، وأن نجاح التعامل المصرفي مع الجهات المعنية ، يعد احد الخطوات المهمة لتعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين مع الوزارة وشركاتها النفطية ، فضلاً عن تحقيق السرعة في أنجاز التعاملات المالية .

وأكد الوزير حرص الوزارة على أتباع وأعتماد ومواكبة أحدث الانظمة الادارية والمالية والمصرفية في القطاع النفطي ، من اجل المساهمة الفاعلة في أحداث نقلة نوعية في التعاطي السليم والتعاون المثالي مع الجهات المعنية الاخرى ،مشيرا أن أفتتاح فرع للمصرف التجارة العراقي في مقر وزارة النفط هي خطوة بالاتجاه الذي يصب في خدمة الصالح العام .

ومن جهته اكد مدير مصرف التجارة العراقي فيصل وسام الهيمص ان الفرع سيقدم خدماته للعاملين في الوزارة والشركات النفطية كما سيؤمن انسيابية عالية في التعاملات المصرفية .

من جانبه اكد المتحدث الرسمي بأسم الوزارة عاصم جهاد ان افتتاح هذا الفرع المهم سيحقق الكثير للوزارة في مجال التعاملات المالية مع الشركات النفطية العالمية العاملة في العراق حيث سيختصر الكثير من المراحل ، فضلا عن تقديم التسهيلات المصرفية والتحويلات الداخلية والخارجية والسحب والايداع بالعملة الوطنية والاجنبية ومنح ( الفيزا كارت) وتوطين الرواتب بالنسبة لمنتسبي الوزارة