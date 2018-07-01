بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت مديرية الاستخبارات والأمن، أمس الأحد، القبض على أحد المتورطين في قضية “المختطفين الستة” شمالي بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إنه “وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد الميدانية التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن وبالتعاون مع قوة أمنية مشتركة من إلقاء القبض على احد الإرهابيين المتورطين بعملية خطف المواطنين من أهالي كربلاء والانبار”.

وأضافت ان “ذلك جاء بعد ورود معلومات عن تواجده في منطقة الراشدية شمال بغداد حيث قام بقتل (6)أشخاص من المغدورين”.

وكانت قيادة العمليات المشتركة، قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، اعدام تنظيم داعش للمختطفين الستة من كربلاء والانبار، والتأكد من هوياتهم ضمن الجثث الثمانية التي عثر عليها في وقت سابق من نفس اليوم.