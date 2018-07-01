الهيئة القضائية للانتخابات تؤيد قرار المفوضية بشأن العد والفرز اليدوي جزئياً

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن مجلس القضاء الأعلى، أمس الأحد، “تأييد” الهيئة القضائية للانتخابات لقرار المفوضية بشأن العد والفرز اليدوي “جزئيا”، في حين بيّن أن هذا القرار “يتماشى” مع قرار المحكمة الاتحادية العليا.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الإعلى في بيان صحفي تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن “الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية أصدرت قرارا بتأييد قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المتضمن إجراء العد والفرز اليدوي بالنسبة للمراكز الانتخابية التي رفعت بشأنها شكاوى فقط، وليس جميع المراكز الانتخابية في عموم العراق”.

وأضاف المركز، أن “قرار الهيئة القضائية جاء تماشيا مع القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا والقاضي بإعادة العد والفرز يدوياً بالمراكز التي رفع بشأنها شكاوى فقط”.

يشار الى ان المحكمة الاتحادية اعلنت، الخميس (21 حزيران 2018)، عن تأييدها للتعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي صوت عليه البرلمان، في السادس من حزيران الجاري، والذي يتضمن اعادة الفرز اليدوي لنتائج الانتخابات في جميع العراق.