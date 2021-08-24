فينيسيوس يُعيد رقما غائبا منذ 7 سنوات في الليجا

فريتو يمنح مورينيو البداية المثالية في الكالتشيو

العواصم ـ وكالات:

قاد البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، فريقه لتحقيق التعادل الإيجابي خلال مواجهة ليفانتي، في إطار منافسات الجولة الثانية من الليجا.. وحسم التعادل الإيجابي (3-3) مواجهة ريال مدريد وليفانتي، مساء أول أمس، وسجل وفينيسيوس جونيور هدفين للميرنجي في الدقيقتين (73 و85).

وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن فينيسيوس جونيور هو أول لاعب بديل يُشارك ويسجل هدفين لريال مدريد في مباراة في الليجا منذ تشيتشاريتو ضد ديبورتيفو في أيلول 2014.وأضافت: «فينيسيوس هو أول برازيلي أيضًا يفعل ذلك في الليجا، منذ نيمار مع برشلونة ضد أتلتيك بيلباو، وأيضًا كان في أيلول 2014».ويعتمد ريال مدريد على فينيسيوس جونيور صاحب الـ21 عامًا بشكل كبير، لقيادة الفريق مستقبلًا، في ظل ما يملكه من إمكانات فردية رائعة.

وحسم التعادل الإيجابي بنتيجة (3-3) مواجهة ريال مدريد وليفانتي، وسجل لريال مدريد جاريث بيل في الدقيقة 5، وفينيسيوس جونيور في الدقائق 73 و85، في حين سجل لليفانتي روجر مارتي في الدقيقة 46، وكامبانيا في الدقيقة 57، وبيير في الدقيقة 79.. وبهذا التعادل رفع ريال مدريد رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بجدول الترتيب، في حين رفع ليفانتي رصيده إلى نقطتين في المركز الثامن.

وفي مباراة ثانية قاد الهولندي ممفيس ديباي فريقه برشلونة، للتعادل الإيجابي ضد أتلتيك بيلباو بنتيجة (1-1) .. وسجل ديباي هدف برشلونة الوحيد في المباراة في الدقيقة 75.

وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن ديباي هو أول لاعب في صفوف برشلونة يُساهم في هدفين في أول مباراتين له بقميص البارسا في الليجا (سجل هدفا وصنع آخر)، منذ سيسك فابريجاس (سجل هدفين وصنع هدفا) وأليكسيس سانشيز (سجل هدفا وصنع آخر) في أيلول 2011.. وبهذا التعادل يرفع برشلونة رصيده إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب الليجا، في حين رفع أتلتيك بيلباو رصيده إلى نقطتين في المركز العاشر.

من جانب اخر، تلقى آرسنال هزيمته الثانية في البريميرليج هذا الموسم، بعدما خسر أمام ضيفه تشيلسي، بهدفين من دون رد، على ملعب الإمارات، ضمن مباريات الجولة الثانية للبريميرليج.. وكان آرسنال قد خسر لقاء الافتتاح، أمام الصاعد حديثًا برينتفورد، بنفس النتيجة.

وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصاءات، فإن آرسنال سينهي اليوم في أحد المراكز المؤدية للهبوط، وذلك للمرة الأولى منذ آب 1992.. وأضافت الشبكة، أنها المرة الأولى لآرسنال في موسمه رقم 118 بالدوري الممتاز، التي يخسر فيها أول مباراتين دون تسجيل أي هدف.وبالنسبة لأرتيتا، فقد تلقى هزيمته رقم 20 مع آرسنال في البريميرليج، من أصل 60 مباراة، في حين لم يتلق أرسين فينجري، المدير الفني الأسبق لآرسنال هزيمته الـ20 إلا بعد مرور 116 مباراة. أما شبكة «سكواكا»، فقد أشارت إلى أن هذه المرة هي الثالثة لآرسنال التي يتلقى فيها خسارتين في أول مباراتين بحقبة البريميرليج، بعد موسمي 1992/1993، و2018/2019.

وفي سياق اخر، أحرز جوردان فريتو هدفين ليقود روما للفوز 3-1 على فريقه السابق فيورنتينا في الجولة الأولى بالدوري الإيطالي أول أمس، في مواجهة أنهاها كل فريق بعشرة لاعبين.

وطُرد بارتلومي دراجوفسكي حارس فيورنتينا بعد تدخل على تامي أبراهام الوافد الجديد لروما في الدقيقة 17، في بداية سيئة للفريق الضيف مع المدرب فينشنزو إيطاليانو.. واستغل روما، بقيادة مدربه جوزيه مورينيو، التفوق العددي بالاستاد الأولمبي في العاصمة عندما افتتح هنريك مخيتاريان التسجيل في الدقيقة 26.

وتحول الزخم لصالح فيورنتينا بطرد نيكولو زانيولو في مشاركته الأولى في التشكيلة الأساسية لروما منذ أكثر من عام، بعد ابتعاده لفترة طويلة للإصابة لحصوله على الإنذار الثاني بعد الاستراحة مباشرة.وأدرك نيكولا ميلنكوفيتش التعادل للفريق الضيف عند مرور ساعة من اللعب.وزاد روما إيقاعه ومرر مخيتاريان كرة إلى فريتو ليضيف الهدف الثاني، قبل أن يجعل اللاعب الفرنسي النتيجة 3-1 مع تبقي 11 دقيقة على النهاية.

وفي وقت سابق، أحرز لورينتسو إنسيني وإلجيف إلماس هدفين ليفوز نابولي 2-صفر على ضيفه فينتسيا، برغم طرد فيكتور أوسيمن مهاجم نابولي في الشوط الأول.وعوض بولونيا تأخره مرتين ليفوز 3-2 على ضيفه سالرنيتانا بفضل هدفي لورينتسو دي سيلفستري وهدف ماركو أرناوتوفيتش.وأنهى بولونيا المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد روبرتو سوريانو ويردي شوتن في الشوط الثاني فيما طُرد شتيفان شتراندبيرج لاعب سالرنيتانا في الشوط الأول.