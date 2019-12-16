اشترى أغلى سيارة في العالم.. ثم اكتشف “الخدعة”

الصباح الجديد – وكالات:

تصدرت السيارة الأغلى في العالم فيراري “250 جي تي أو” العناوين مجددا بعد اكتشاف خطأ غريب أدخل المسؤولين في قضية قانونية “شائكة”.، ورفع الملياردير البريطاني غريغور فسكن قضية على بائع السيارة الأميركي بيرنارد كارل حيث زعم أن الأخير باعه السيارة في 2017 من دون ناقل الحركة الأصلي.

وبيعت سيارة “فيراري جي تي أو 250” الرياضية طراز 1967 مقابل 44 مليون دولار في 2017 وقام فسكن ببيعها بدوره لمشتر آخر بعدها لم يكشف عن اسمه.

وقالت صحيفة “صنداي تايمز” إن ناقل الحركة الأصلي كان بحوزة طرف ثالث عندما اشتراها فسكن وأن ناقل حركة آخر تم إدراجه في السيارة الرياضية.

وبعد أن نجح فسكن ببيع السيارة قرر رفع قضية على الأميركي كارل الذي لم يعيد له ناقل الحركة الأصلي طوال فترة امتلاكه السيارة.

وقالت الصحيفة إنه في عام 2017 وافق كارل على جلب ناقل الحركة الأصلي لفسكن لكنهما اختلفا على مبلغ 25 ألف دولار إضافية طالب بها كارل من أجل استرجاع ناقل الحركة من الطرف الثالث مما أفسد عملية إحضار القطعة “الثمينة”.

وبعد بيعه للسيارة بمبلغ لم يكشف عنه قرر فسكن الآن مقاضاة كارل لأنه اشترى سيارة “من دون ناقل الحركة الأصلي” الذي يرفع قيمة السيارة كثيرا .