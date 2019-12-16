الزراعة تعلن ايقاف استيراد 30 منتجاً زراعياً وحيوانياً

بغداد – الصباح الجديد

أكدت وزارة الزراعة، الاثنين، عن ايقاف استيراد 30 منتجاً زراعياً وحيوانياً لدعم المنتج الوطني.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن مستشار وزارة النفط مهدي القيسي قوله انه تم “ايقاف استيراد 30 منتجاً زراعياً وحيوانياً والاعتماد على الإنتاج الوطني منها الطماطم والبطاطا والجزر والذرة والثوم واللهانة وبيض المائدة والدجاج إضافة الى الأسماك”.

واضاف ان “الوزارة أنتجت أربعة ملايين و700 ألف طن من محصول الحنطة مما يغطي 90 بالمئة من البطاقة التموينية، فضلا عن توزيع 277 ألف طن من بذور الرتب العليا للحنطة الى الفلاحين التي تغطي نحو 85 بالمئة من حاجة الفلاحين لزراعة الحنطة”.

يذكر أن وزارة الزراعة منعت في وقت سابق استيراد 17 محصولاً زراعياً بالإضافة إلى الدجاج والبيض والأسماك لوفرتها في الاسواق المحلية ودعما للفلاحين والمربين للنهوض بالاقتصاد الوطني.