الغضبان: الإقليم يباشر بتسليم بغداد 250 ألف برميل يومياً الشهر المقبل

أربيل تؤجل مدفوعات لـ»جينل» و»جلف كيستون» النفطيتين

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان عن ان اقليم كردستان سيبدا في الاول من الشهر المقبل بتسليم 250 الف برميل يوميا للحكومة الاتحادية.

وقال الغضبان في تصريح صحافي، ان «الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم جادتان بحل المشكلات المتعلقة بالملف النفطي بين المركز والاقليم وعليه اجريت مؤخرا زيارات عدة للوفد الكردي المفاوض لحسم هذا الملف، كان اخرها زيارتين تركز الحديث فيهما على الموازنة الاتحادية وأليات عملها وكيفية احتساب حصة الاقليم.

واضاف ان «الجانبين حددا التزامات الاقليم تجاه الحكومة الاتحادية والموازنة، ولا سيما ان انتاج الاقليم من النفط الخام حاليا يصل الى حدود 450 ألف برميل يوميا ومعظمه يذهب الى التصدير».

ومضى الى القول، ان «الاتفاق تم على ان يكون سقف الانتاج في الاقليم بحدود 450 ألف برميل لأن ذلك يؤثر في حصة العراق ضمن اوبك».

واكد وزير النفط ان «الاتفاق الذي تم بين الحكومة الاتحادية والاقليم يقضي بان يقوم الاخير اعتبارا من 1/1 من العام المقبل بتسليم الحكومة الاتحادية 250 ألف برميل يوميا من النفط الخام المنتج من اصل الكمية المنتجة هناك البالغة 450 الف برميل يوميا».

في السياق، ذكرت شركتا إنتاج النفط المدرجتان في لندن، «جينل» و»جلف كيستون» أن حكومة إقليم كردستان أجلت مدفوعات مستحقة لهما لأسابيع قليلة.

وأوضحت شركة جلف كيستون إنها تلقت إخطارا من وزارة الموارد الطبيعية بحكومة إقليم كردستان يفيد أن المدفوعات ذات الصلة بإنتاج النفط لشهري آب وأيلول والمستحقة في تشرين الثاني وكانون الأول سَتُسدد في كانون الثاني 2020، وفقاً لوكالة “رويترز».

وأصدرت جينل بيانا مطابقا لشركة جلف كيستون.

ويشار، إلى أن المدفوعات المستحقة للشركتين تأتي نظير عقود تقاسم إنتاج مبرمة مع حكومة الإقليم.

وتنتج شركة جينل نحو 37 ألف برميل يوميا بشكل صاف في كردستان، في حين تنتج شركة جلف كيستون أكثر بقليل فحسب من 30 ألف برميل يوميا بشكل إجمالي في الإقليم.

وقال متحدث باسم جينل، ان «المدفوعات انتظمت على مدى أكثر من أربع سنوات ونحن واثقون من قدرة وزارة الموارد الطبيعية واستعدادها للدفع وسداد المتأخرات على النحو المعلن».

وتابع، أن «هذه مسألة مؤقتة وهي لا تؤثر في نظرتنا الإيجابية للعمل والاستثمار بإقليم كردستان».

عالمياً، ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أشهر مع ترحيب المستثمرين بالتقدم في حل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين ونتيجة حاسمة للانتخابات العامة في بريطانيا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 1.02 دولار بما يعادل 1.6 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 65.22 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 89 سنتا أو 1.5 بالمئة إلى 60.07 دولار.

وأغلق كلا الخامين عند أعلى مستوياته منذ 16 أيلول، مرتفعا أكثر بقليل من واحد بالمئة على مدار الأسبوع.

وأعلنت واشنطن وبكين عن اتفاق (مرحلة واحد) يقلص بعض الرسوم الجمركية الأميركية في مقابل زيادة مشتريات الصين من السلع الزراعية الأميركية.

وقال فيل فلين، المحلل لدى برايس فيوتشرز جروب في شيكاغو، ”يبدو أن الرئيس ترامب حصل على اتفاق التجارة الذي أراده في الوقت المناسب قبل عيد الميلاد“، مضيفا أنه في حين ”قفزت الأسواق“ بفعل أنباء التجارة فإنه يود معرفة مزيد من التفصيلات من الصينيين.