“الهيدروليكية” تبدي استعدادها للدفاع والداخلية لتأهيل وصيانة المعدات العسكرية

“الفرات” تجهز كهرباء الفرات الاوسط بحامض الكبريتيك المركز

بغداد _ الصباح الجديد :

أبدت الشركة العامة للصناعات الهيدروليكية إحـدى شركات وزارة الصناعة والمعادن أستعدادها لإبرام عقـود مع وزارتي الدفاع والداخلية لتأهيل وصيانة المعدات العسكرية من الدبابات والمدرعات لماتمتلكه من قاعدة صناعية وملاكات من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا المجال .

وأكـد مدير عام الشركة المهندس عماد كريم محمد بـأن هناك مفاتحات بين الشركة ووزارتي الدفاع والداخلية لتأهيل وصيانة المعدات العسكرية وحسب الطلب ، لافتاً الى ان الشركة سبق ان قامت وبجهود ذاتية وماتمتلكه ملاكاتها من خبرات كبيرة من صيانة وتأهيل دبابة ومدرعة بنجاح وتسليمها للشرطة الاتحادية بعد فحصها وتشغيلها ، مفصحاً عن إبرام عقد مشاركة مع شركة فيرسور السلوفاكية لتأمين خطوط تأهيل وتجميع وصيانة الدبابات الشرقية والمدرعات من خلال تأهيل وتطوير الدبابة (T72 الى T90) وزيادة قدرة أجهزتها الملاحية وأجهزة الرمي والكشف والرصد وتأهيل المدرعات (BMB1 , BMB2) .

على صعيد متصل أبرمـت شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية والمبيدات إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عقداً مع الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية في الفرات الاوسط لتجهيزها بكمية (270) طنا من مادة حامض الكبريتيك المركز .

وأشـار مدير عام الشركة المهندس علي قاسم الشمري الى ان شركته باشرت بتنفيذ عقدها المبرم مع الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية في الفرات الاوسط على شكل دفعات واصلة الى مخازن الاخيرة وحسب طاقتها الاستيعابية بواسطة عجلات الشركة المتخصصة بنقل المواد الكيمياوية ضمن المواصفة المطلوبة والمحددة على وفق العقد ، مؤكداً ان الشركة حريصة على تجهيز المحطات الكهربائية في عموم البلاد لديمومة وأستمرار عملها في تجهيز الطاقة الكهربائية .

كما تواصـل شركة ديالى العامة إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن تنفيذ فقرات برنامجها التدريبي للعام الحالي ٢٠١٩.

وقال مدير عام الشركة المهندس عبد الرسول محمد عارف ان شعبة التدريب أقامت مجموعة من الدورات التدريبية داخل الشركة بلغت خلال شهر تشرين الثاني الماضي (8) دورات في شتى المجالات المتعلقة بالعملية الإنتاجية شارك فيها (57) منتسبا من شتى المستويات العلمية والفنية شملت دورات حول أساليب وإجراءات التعاقد وفحوصات زيوت المحولات وأجهزة الإنذار لإطفاء الحرائق والسلامة في المنشآت الصناعية وتنصيب القوالب وتشغيل المكائن ومكائن اللف العالي ودورة حول طرق فحص محولات القدرة وكيفية قراءة خارطة اللف لمعمل محولات التوزيع ، مضيفاً بأنه قد تم أيضاً اشراك (2) من منتسبي الشركة في دورة تطبيق متطلبات الأمن الصناعي والحد من الحوادث والتي أقيمت في مديرية الدفاع المدني بمحافظة ديالى .

الى ذلك نفـذت الشركـة العامة للفحص والتأهيل الهندسي إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن أعمال تشغيل المحول المساعد (5kv6.6kv) للوحدة رقم (9) العائدة لمحطة كهرباء القدس .

وقال مدير عام الشركة السيد علاء الدين عبد الحسين علي إن ملاكات الشركة في شعبة الموازنة بقسم هندسة الإنتاج قامت بتشغيل المحول المساعد (5kv6.6kv) للوحدة رقم (9) العائدة لمحطة كهرباء القدس بموجب العقد الموقع مع الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية / المنطقة الوسطى الخاص بتصليح وإبدال ملفات المحول العاطلة وتشغيلها ، مبيناً بأن الملاكات العاملة نفذت مهام العقد والمتابعات الادارية المطلوبة وصولاً الى الانجاز النهائي وتشغيل المحول بنجاح والتأكد من جاهزية المحول لإدخاله إلى كامل الحمل ، لافتاً إلى إن الشركة قامت بنقل المحول من محطة القدس إلى مقر الشركة العامة للفحص والتأهيل الهندسي وأجريت عليها عمليات الإصلاح والتشغيل والصيانة للملفات والأجزاء المطلوبة وإرجاعها إلى موقعها في المحطة وإجراء كل العمليات المطلوبة بما يلبي رغبة زبائن الشركة مع جودة الخدمات والإعمال المقدمة .