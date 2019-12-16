ارتفاع إيجابي في حجم الإيرادات يشهده مركز كمرك طريبيل الحدودي

بغداد – الصابح الجديد

اعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الأثنين، عن زيادة في حجم الإيرادات المتحققة في مركز كمرك طريبيل الحدودي الواقع في محافظة الأنبار المحاذي للجانب الأردني خلال الأيام المنصرمة لشهر كانون الأول الجاري.

وقالت الهيئة في بيان لها، ان “المركز المذكور سجل خلال الثلاث أيام المنصرمة ايراداً بلغ اكثر من (ملياري ونصف المليار دينار) مسجلا زيادة ملحوظة في الإيرادات بعد الخطوات الايجابية التي ساهمت في ارتفاع حجم التبادل التجاري وللجهود المتميزة التي تبذلها كوادرها العاملة هناك”.

واكدت، ان “ايراداتها المتحققة تدخل في حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي العراقي والذي يخضع لتدقيق ديوان الرقابة المالية وبهذا تكون مسجلة أعلى ايراداً يرفد الموازنة العامة للدولة بعد الإيرادات النفطية رغم التحديات والمعوقات وانعدام أدنى المتطلبات ووسائل واجهزة العمل الكمركي”.