إعلان مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

باريس ـ وكالات:

أجريت قرعة الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، امس الإثنين، بمدينة نيون السويسرية، وأسفرت عن مواجهات من العيار الثقيل.وأسفرت القرعة عن عدد من المواجهات النارية، كالتالي:-

(بوروسيا دورتموند امام باريس سان جيرمان)، (ريال مدريد بمواجهة مانشستر سيتي)، (أتالانتا يلاقي فالنسيا)، (أتلتيكو مدريد يواجه ليفربول)، (تشيلسي يلعب امام بايرن ميونخ)، (ليون امام يوفنتوس)، (توتنهام يلاعب لايبزيج)، (نابولي يواجه برشلونة).. ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن مواعيد مباريات ثمن النهائي تم تحديدها، كالتالي:-

بوروسيا دورتموند يلاقي باريس سان جيرمان ، الذهاب: سيجنال إدونا بارك 18 شباط، والإياب: حديقة الأمراء 11 آذار.. وريال مدريد يلعب مانشستر سيتي، لقاء الذهاب: سانتياجو برنابيو 26 شباط.. والإياب: الاتحاد 17 آذار.. أتالانتا في مواجهة فالنسيا، الذهاب: سان سيرو 19 شباط.. الإياب: ميستايا 10 آذار.. ومباراة أتلتيكو مدريد امام ليفربول، الذهاب: ميتروبوليتانو 18 شباط.. والإياب: أنفيلد 11 آذار.

ويتواجه تشيلسي امام بايرن ميونخ، الذهاب: ستامفورد بريدج 25 شباط.. والإياب: أليانز أرينا 18 آذار.. ويلاقي ليون فريق يوفنتوس، الذهاب: جروباما ستايديوم 26 شباط.. الإياب: أليانز ستاديوم 17 آذار.. وتقام مباراة توتنهام امام لايبزيج، الذهاب: استاد توتنهام هوتسبير 19 شباط.. الإياب: ريد بول أرينا 10 آذار.. ويتواجه نابولي امام برشلونة، الذهاب: سان باولو 25 شباط.. والإياب: كامب نو 18 آذار.