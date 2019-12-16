  • الجمعة , 20 ديسمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • رياضة
  • مركز موهبة كرة القدم يضّيف ورشة تدريبية دولية بعنوان (الألعاب المصغرة)

مركز موهبة كرة القدم يضّيف ورشة تدريبية دولية بعنوان (الألعاب المصغرة)

رياضة
0 تعليق
334 views

إعلام شؤون الاقاليم والمحافظات:
يضيف المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية لكرة القدم التابع لدائرة شؤون الاقاليم والمحافظات بوزارة الشباب والرياضة وعلى مدى يومين، ورشة تدريبية دولية بعنوان ( الألعاب المصغرة) ، بمشاركة نحو ٣٠مدرباً ، يحاضر فيها المحاضر الآسيوي الكابتن وميض منير .
مدير المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية لكرة القدم الكابتن بسام رؤوف اكد – خلال حضوره الافتتاح بمعية خبير الوزارة الكابتن داوود العزاوي- ان الورشة بالغة الاهمية لجميع الفئات العمرية وهي في الوقت عينه تنشيطية لمدربي كرة القدم من خلال تزويدهم بأحدث المعلومات الفنية والإدارية الكفيلة بتطوير إدائهم ، مضيفا ان ورشة ( الألعاب المصغرة ) مهمة ايضاً ويمكن توظيفها كجزء من برامج عمل المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية ، وذلك لخلق الاحتكاك والتعاطي مع آخر المستجدات العالمية في علم التدريب.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة