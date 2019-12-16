مركز موهبة كرة القدم يضّيف ورشة تدريبية دولية بعنوان (الألعاب المصغرة)

إعلام شؤون الاقاليم والمحافظات:

يضيف المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية لكرة القدم التابع لدائرة شؤون الاقاليم والمحافظات بوزارة الشباب والرياضة وعلى مدى يومين، ورشة تدريبية دولية بعنوان ( الألعاب المصغرة) ، بمشاركة نحو ٣٠مدرباً ، يحاضر فيها المحاضر الآسيوي الكابتن وميض منير .

مدير المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية لكرة القدم الكابتن بسام رؤوف اكد – خلال حضوره الافتتاح بمعية خبير الوزارة الكابتن داوود العزاوي- ان الورشة بالغة الاهمية لجميع الفئات العمرية وهي في الوقت عينه تنشيطية لمدربي كرة القدم من خلال تزويدهم بأحدث المعلومات الفنية والإدارية الكفيلة بتطوير إدائهم ، مضيفا ان ورشة ( الألعاب المصغرة ) مهمة ايضاً ويمكن توظيفها كجزء من برامج عمل المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية ، وذلك لخلق الاحتكاك والتعاطي مع آخر المستجدات العالمية في علم التدريب.