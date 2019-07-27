“تشرنوبل” الروسي ينافس نظيره الأميركي – البريطاني

الصباح الجديد – وكالات:

انتشر على شبكة الإنترنت إعلان تشويقي للمسلسل التلفزيوني الروسي الجديد “تشرنوبل”، من إنتاج ستوديو “أمالغاما” Amalgama Studio السينمائي الروسي.

وبات من أكثر المسلسلات السينمائية شعبية بتصنيف بوابة IMDb الإلكترونية السينمائية.

يذكر أن الحادث النووي بمحطة “تشرنوبل” الكهروذرية وقع يوم 26 أبريل عام 1986 حيث انفجر المفاعل النووي، ما أدى إلى حدوث أكبر الكوارث في تاريخ الطاقة النووية حين تعرضت للتلوث الإشعاعي منطقة تقدر بـ 200 ألف كيلومتر مربع من الأراضي السوفيتية.

وشارك في عملية إزالة آثار الكارثة نحو 600 ألف شخص. ونال 600 شخص من طاقم المحطة ورجال إطفاء الحريق جرعات عالية من الإشعاع وتوفي منهم فيما بعد 28 شخصا.