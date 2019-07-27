  • السبت , 27 يوليو 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

عرض مغرٍ من “سامسونغ” للتخلص من هاتفك القديم

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الصباح الجديد – وكالات:
أعلنت سامسونغ أنه في حال القيام بحجز مسبق للهاتف، بدءا من 25 يوليو/ تموز الجاري وينتهي في السابع من أغسطس/ آب المقبل، موعد الإعلان الرسمي عن الجهاز، فسيتم الحصول على خصم بقيمة 50 دولارا بشأن بعض الهواتف والاكسسوارات، وفقا لموقع “إندغادغيت” للتكنولوجيا.
وحال القيام بالحجز فإنه سيتم شحن الطلبات في موعد أقصاه 23 أغسطس، الموعد الذي تم تحديده بنحو مبدئي لإطلاق هاتف “سامسونغ غلاكسي نوت 10”.
كما توفر “سامسونغ” عرضا خاصا ببرنامج استبدال الهواتف القديمة مقابل الحصول على “غلاكسي نوت 10″، والذي يصل إلى 600 دولار كحد أقصى.
ومن الهواتف الي حددتها “سامسونغ” لاستبدالها، “بيكسل 3 وبيكسل 3 إكس إل، آيفون إكس وآيفون إكس إس ماكس أو إكس آر”.
وقدم موقع “إنكورر” التقني المتخصص تقريرا بشأن إعلان “سامسونغ” بنشر التفاصيل الخاصة بهاتفها الجديد المرتقب “غلاكسي نوت 10”.
وأشار التقرير، أن هاتف “غلاكسي نوت 10” سيأتي بثلاثة إصدارات، الأول “غلاكسي نوت 10″، و”غلاكسي نوت 10 لايت”، و”غلاكسي نوت 10 بلس”، والأخير سيكون بشاشة كبيرة بقياس 6.7 بوصة.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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