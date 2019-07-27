عرض مغرٍ من “سامسونغ” للتخلص من هاتفك القديم

الصباح الجديد – وكالات:

أعلنت سامسونغ أنه في حال القيام بحجز مسبق للهاتف، بدءا من 25 يوليو/ تموز الجاري وينتهي في السابع من أغسطس/ آب المقبل، موعد الإعلان الرسمي عن الجهاز، فسيتم الحصول على خصم بقيمة 50 دولارا بشأن بعض الهواتف والاكسسوارات، وفقا لموقع “إندغادغيت” للتكنولوجيا.

وحال القيام بالحجز فإنه سيتم شحن الطلبات في موعد أقصاه 23 أغسطس، الموعد الذي تم تحديده بنحو مبدئي لإطلاق هاتف “سامسونغ غلاكسي نوت 10”.

كما توفر “سامسونغ” عرضا خاصا ببرنامج استبدال الهواتف القديمة مقابل الحصول على “غلاكسي نوت 10″، والذي يصل إلى 600 دولار كحد أقصى.

ومن الهواتف الي حددتها “سامسونغ” لاستبدالها، “بيكسل 3 وبيكسل 3 إكس إل، آيفون إكس وآيفون إكس إس ماكس أو إكس آر”.

وقدم موقع “إنكورر” التقني المتخصص تقريرا بشأن إعلان “سامسونغ” بنشر التفاصيل الخاصة بهاتفها الجديد المرتقب “غلاكسي نوت 10”.

وأشار التقرير، أن هاتف “غلاكسي نوت 10” سيأتي بثلاثة إصدارات، الأول “غلاكسي نوت 10″، و”غلاكسي نوت 10 لايت”، و”غلاكسي نوت 10 بلس”، والأخير سيكون بشاشة كبيرة بقياس 6.7 بوصة.