الكشف عن وصية الفنان فاروق الفيشاوي

الصباح الجديد – وكالات:

كشف الممثل المصري، أحمد الفيشاوي، عن وصية والده الفنان فاروق الفيشاوي الحقيقية.

وأوضح الفيشاوي “الصغير” عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن والده الراحل أوصاه، بأن “يُدفن وسط أهله في المنوفية سرس الليان”، مشيرا إلى أنه نفذ ذلك وسط أهله وناسه في بلده.

يشار إلى أن تقارير ذكرت أن فاروق الفيشاوي أوصى نجله أحمد الفيشاوي أن ينفذ مشروعا سينمائيا مؤجلا عن المطران كابوتشي، لكي يرد من خلاله على مزاعم الغرب تجاه العرب، ولكنه لم يتمكن من تحقيق حلمه الذي ظل طوال سنوات ينتظره.

وأعرب فاروق الفيشاوي، عن رغبته في أن يقوم نجله، أحمد الفيشاوي ببطولة الفيلم، الذي يؤكد على الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط في مصر.

وتوفي فاروق الفيشاوي، الخميس الماضي، بعد صراع مرير مع مرض السرطان بأحد المستشفيات الخاصة في القاهرة، وقالت تقارير إعلامية محلية إن وفاته جاءت بعد دخوله في غيبوبة في الأربعاء الذي سبق يوم وفاته.