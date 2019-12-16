همام طارق: لا نخشى الأهلي وهدفنا مواصلة الانتصارات

القاهرة ـ وكالات:

أعرب همام طارق لاعب الإسماعيلي عن سعادته بهدف الفوز على فريق إف سي مصر، وصعود الدروايش للمراكز المتقدمة بالدوري العام.

وأضاف طارق فى تصريحات عقب المباراة: “هدف الفوز أتى نتيجة مجهود جميع اللاعبين لأننا في النهاية فريق كرة قدم يقدم كرة جماعية ولا يشغلنى تسجيل الأهداف بقدر تحقيق الفريق النتائج الإيجابية”.

ووجه نجم منتخب العراق الشكر لزميله مصطفى كريم مهاجم الدراويش الأسبق لنصيحته لي بالانضمام لفريق الإسماعيلي الذي يتمتع بجماهيرية كبيرة.

وأشار همام إلى أنه سعيد للغاية بالمساهمة فى حصد فريقه لنقاط المباراة، وقال: “نسعى جميعا لوضع الإسماعيلي إلى مكانته الطبيعية خاصة وأنه أحد أضلاع الكرة المصرية ويحتاج للقتال من الجميع لوضعه في المكانة التي تليق به وباسمه الكبير”.

وعن مواجهة الأهلي قال: “هذه هي أول مواجهة لي ضد الأهلى بالتأكيد مباراة ستكون قوية على كافة المستويات مع كامل الاحترام لهم لا نخشاهم وهدفنا الاستمرار في الانتصارات والمنافسة على البطولات التى نشارك فيها”.