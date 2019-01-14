بغداد وعمان مرتكزا لتعزيز الحوار العربي الجاد وانهاء أزمات المنطقة

العاهل الأردني يزور العراق لتفعيل التعاون بين البلدين..

بغداد – الصباح الجديد:

شدد العراق والأردن امس على ان تكون بغداد وعمان مرتكزا أساسيا لتعزيز العلاقات بين الأشقاء العرب ومنطلقا لحوار جاد وبناء لإنهاء الأزمات التي تشهدها المنطقة، فيما اكدا خلال مباحثات بين رئيس الجمهورية والعاهل الأردني عبد الله الثاني، عمق العلاقات التاريخية والأواصر المشتركة بين البلدين، انعقدت اثناء الزيارة النوعية التي حلّ العاهل الاردني عبد الله الثاني ضيفاً على بغداد، أمس الاثنين، مستهدفاً تعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلاده والعراق وحسم ملفات عالقة بين الجانبين

وقالت الرئاسة العراقية، في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه امس، إن “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل في مطار بغداد الدولي، ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني والوفد المرافق له، وسط حفاوة بالغة وترحيب كبير”،

وأضاف البيان أن الرئيس برهم صالح “رحب بالملك عبد الله الثاني الذي يزور العراق بدعوة رسمية”

وتابع البيان أن الطرفين “عقدا اجتماعا ثنائيا في قصر السلام، جرى خلاله التأكيد على عمق العلاقات التاريخية والأواصر المشتركة التي تربط العراق والأردن، وضرورة العمل من أجل الارتقاء بها وتطويرها بما يخدم تطلعات الشعبين، فضلا عن مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون بما يضمن تحقيق المصالح المتبادلة”.

وأشار إلى أنه “تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن العديد من القضايا العربية والدولية، والتأكيد على الدور المهم للبلدين في تثبيت دعائم السلام والاستقرار عربيا وإقليميا، وأن تكون بغداد وعمان مرتكزا أساسيا لتعزيز العلاقات بين الأشقاء العرب ومنطلقا لحوار جاد وبناء لإنهاء الأزمات التي تشهدها المنطقة”.

وحلّ العاهل الاردني عبد الله الثاني ضيفاً على بغداد امس، مستهدفاً تعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلاده والعراق وحسم ملفات عالقة بين الجانبين، وبعد اجتماعه برئيس الجمهورية، استقبله رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استقبالا رسميا، وناقشا مواضيع عدة.

وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير إن “زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الى العراق، ستعطي دفعة قوية لعلاقات البلدين بمختلف المجالات الاقتصادية”.

وأضاف في بيان صحافي اطلعت عليه الصباح الجديد أمس ان “زيارة جلالته تعد دفعة قوية باتجاه تنفيذ المشاريع المتفق عليها بين الجانبين، وستعزز التكامل الاقتصادي، فضلاً عن تتويج العلاقة السياسية المتميزة بين البلدين”.

وقال ان ” رمزيّة زيارة جلالته إلى العراق لها معنى كبيرة، وستحسم ملفات كثيرة عالقة بين الجانبين.