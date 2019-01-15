هل وصلت أسماء مرشحي عبد المهدي الجدد للكتل السياسية

بغداد – الصباح الجديد :

نفى نائب عن تيار الحكمة الوطني، وصول أي اسما للمرشحين الجدد للوزارات المتبقية.

وذكر حسن المسعودي ” الصباح الجديد ” ان “كتلته لم تتسلم أي أسماء جديدة للوزارات المتبقية”، لافتا الى ان “كل ما مطروح على الساحة السياسية هو الأسماء القديمة التي جرى عرضها في وقت سابق”.

وكان رئيس مجلس الوزراء عرض خلال جلسة التصويت على المتبقي من الكابينة الوزارية كلا من فالح الفياض لتولي مهام وزارة الداخلية واحمد نواف الجربا لتولي مهام وزارة الدفاع الامر الذي أدى الى الاخلال بالنصاب القانوني للجلسة والانسحاب من التصويت بسبب الاعتراض ورفض الأسماء المطروحة.

وفي ذات السياق اكد محسن السعدون النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الى توصل الكتل الكردية الى اتفاق بشأن تشريح الشخصية المستقلة القاضي رزكار محمد امين لتولي مهام وزارة العدل.

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اعلن في مؤتمره الأسبوعي عن ارساله اسماء مرشحين الوزارات المتبقية الى الكتل السياسية لعرض الاطلاع عليها.