  • الثلاثاء , 15 يناير 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • آخر الأخبار
  • هل وصلت أسماء مرشحي عبد المهدي الجدد للكتل السياسية

هل وصلت أسماء مرشحي عبد المهدي الجدد للكتل السياسية

آخر الأخبار
0 تعليق
12 views

بغداد – الصباح الجديد :
نفى نائب عن تيار الحكمة الوطني، وصول أي اسما للمرشحين الجدد للوزارات المتبقية.
وذكر حسن المسعودي ” الصباح الجديد ” ان “كتلته لم تتسلم أي أسماء جديدة للوزارات المتبقية”، لافتا الى ان “كل ما مطروح على الساحة السياسية هو الأسماء القديمة التي جرى عرضها في وقت سابق”.
وكان رئيس مجلس الوزراء عرض خلال جلسة التصويت على المتبقي من الكابينة الوزارية كلا من فالح الفياض لتولي مهام وزارة الداخلية واحمد نواف الجربا لتولي مهام وزارة الدفاع الامر الذي أدى الى الاخلال بالنصاب القانوني للجلسة والانسحاب من التصويت بسبب الاعتراض ورفض الأسماء المطروحة.
وفي ذات السياق اكد محسن السعدون النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الى توصل الكتل الكردية الى اتفاق بشأن تشريح الشخصية المستقلة القاضي رزكار محمد امين لتولي مهام وزارة العدل.
وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اعلن في مؤتمره الأسبوعي عن ارساله اسماء مرشحين الوزارات المتبقية الى الكتل السياسية لعرض الاطلاع عليها.

كلمات دالة: , ,

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة