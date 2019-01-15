تركيا تجدد تعاونها لحل مشكلة المياه وإعادة البنى التحتية للعراق

بغداد – الصباح الجديد

جددت تركيا استعدادها التعاون مع العراق، الاثنين، لحل مشكلة المياه وأعاد البنى التحتية.

وذكرت وزارة الموارد المائية في بيان تلقت” الصباح الجديد ” نسخة منه اليوم، ان “وزير المواد المائية جمال العادلي التقى مع السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز ملف المياه والجهود الرامية للوصول الى اتفاقية نهائية بشان قسمة المياه بين البلدين”.

واشاد الوزير بحسب البيان “بعمق العلاقات التاريخية العراقية، التركية وتطورها في المجالات كافة ومنها قطاع المياه ، كما دعا سيادته الشركات التركية الى الاستثمار في المجالات الاروائية لاسيما السدود واستصلاح الاراضي والتربة وغيرها”.

و اكد “السفير التركي استعداد بلاده في التعاون المثمر لحل مشكلة المياه بين البلدين والعمل على اعادة بناء البنى التحتية لقطاع الموارد المائية”