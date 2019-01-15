  • الثلاثاء , 15 يناير 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • أمانة بغداد ترفع الكتل الكونكريتية من هذه المناطق

أمانة بغداد ترفع الكتل الكونكريتية من هذه المناطق

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بغداد – الصباح الجديد :
أعلنت أمانة بغداد، عن رفع الكتل الكونكريتية من شوارع منطقتي المنصور والشعلة بجانب الكرخ من العاصمة.
وذكر بيان للأمانة، ان “أمانة بغداد بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد رفعت الكتل الكونكريتية من أزقة المحلة 615 ومن شارع الشيخ ضاري ومن أمام مصرف الرشيد ومن مجمع الوزراء في حي القادسية ومن شارع القادة في حي العدل ومحلة 649 ضمن قاطع بلدية المنصور”.
وأضاف، ان “دائرة بلدية الشعلة قامت برفع الكتل الكونكريتية من علوة الشعلة ورفع سيطرة جامع أم القرى الواقعة في شارع صلاح الدين ورفع الكتل وفتح شارعي المركز و جامع الفاروق في الحرية دور نواب الضباط محلة ٤٢٤ في حين قامت دائرة بلدية الكرادة برفع الكتل من داخل مجمع عمارات سعيدة محلة 951”.
وتابع البيان، ان “الدوائر البلدية نفذت حملة موازية لأعمال رفع الكتل شملت رفع المخلفات وتنظيف الشوارع وازالة التجاوزات والمشوهات وتنظيف المشبكات وخطوط تصريف مياه الصرف الصحي والأمطار”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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