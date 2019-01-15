أمانة بغداد ترفع الكتل الكونكريتية من هذه المناطق

بغداد – الصباح الجديد :

أعلنت أمانة بغداد، عن رفع الكتل الكونكريتية من شوارع منطقتي المنصور والشعلة بجانب الكرخ من العاصمة.

وذكر بيان للأمانة، ان “أمانة بغداد بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد رفعت الكتل الكونكريتية من أزقة المحلة 615 ومن شارع الشيخ ضاري ومن أمام مصرف الرشيد ومن مجمع الوزراء في حي القادسية ومن شارع القادة في حي العدل ومحلة 649 ضمن قاطع بلدية المنصور”.

وأضاف، ان “دائرة بلدية الشعلة قامت برفع الكتل الكونكريتية من علوة الشعلة ورفع سيطرة جامع أم القرى الواقعة في شارع صلاح الدين ورفع الكتل وفتح شارعي المركز و جامع الفاروق في الحرية دور نواب الضباط محلة ٤٢٤ في حين قامت دائرة بلدية الكرادة برفع الكتل من داخل مجمع عمارات سعيدة محلة 951”.

وتابع البيان، ان “الدوائر البلدية نفذت حملة موازية لأعمال رفع الكتل شملت رفع المخلفات وتنظيف الشوارع وازالة التجاوزات والمشوهات وتنظيف المشبكات وخطوط تصريف مياه الصرف الصحي والأمطار”.