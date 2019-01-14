مجلس بغداد: تعيينات التربية ترتبط بآلية التعيين الحكومية

بغداد- الصباح الجديد:

أكد مجلس محافظة بغداد، الاثنين، ان اسماء الفائزين بالتعيين على ملاك التربية لم تعلن بعد بسبب عدم ارسال مجلس الوزراء الالية المنتظرة منه بشأن التعيينات.

وقالت عضو مجلس المحافظة جسومة الازيرجاوي، في تصريح امس، : إن “محافظة بغداد لازالت تنتظر مجلس الوزراء، الذي بدوره سيرسل الالية الخاصة بالتعيينات المتعلقة بالتربية، حيث ستقوم المحافظة بتعميم تلك الاليات على مديريات التربية لغرض العمل بموجبها”.

واضافت ان “مجلس الوزراء وخلال جلسته الاسبوع الماضي، ناقش آلية التعيينات واجرى عليها بعض التعديلات، ولم يبق غير ارسالها الى محافظة بغداد لغرض اعتمادها والعمل بموجبها”.

واوضحت ان “مديريات التربية لا تستطيع العمل واختيار الاسماء المقبولة للتعين بعد اجراء عملية المفاضلة، الا بعد وصول آلية التعيين من مجلس الوزراء.

، على الرغم من استكمال كل الاجراءات داخل المديريات لغرض فرز الاسماء الفائزة بالتعيين”.