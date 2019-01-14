  • الإثنين , 14 يناير 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • مجلس بغداد: تعيينات التربية ترتبط بآلية التعيين الحكومية

مجلس بغداد: تعيينات التربية ترتبط بآلية التعيين الحكومية

شؤون عراقية
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بغداد- الصباح الجديد:
أكد مجلس محافظة بغداد، الاثنين، ان اسماء الفائزين بالتعيين على ملاك التربية لم تعلن بعد بسبب عدم ارسال مجلس الوزراء الالية المنتظرة منه بشأن التعيينات.
وقالت عضو مجلس المحافظة جسومة الازيرجاوي، في تصريح امس، : إن “محافظة بغداد لازالت تنتظر مجلس الوزراء، الذي بدوره سيرسل الالية الخاصة بالتعيينات المتعلقة بالتربية، حيث ستقوم المحافظة بتعميم تلك الاليات على مديريات التربية لغرض العمل بموجبها”.
واضافت ان “مجلس الوزراء وخلال جلسته الاسبوع الماضي، ناقش آلية التعيينات واجرى عليها بعض التعديلات، ولم يبق غير ارسالها الى محافظة بغداد لغرض اعتمادها والعمل بموجبها”.
واوضحت ان “مديريات التربية لا تستطيع العمل واختيار الاسماء المقبولة للتعين بعد اجراء عملية المفاضلة، الا بعد وصول آلية التعيين من مجلس الوزراء.
، على الرغم من استكمال كل الاجراءات داخل المديريات لغرض فرز الاسماء الفائزة بالتعيين”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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