هيئة التقاعد: المصريون المتقاعدون 194 وليسوا 10000 ويستحقون معاشاتهم وفق القانون

اكثر من مليون عراقي يتقاضون رواتب تقاعدية في المهجر

بغداد – الصباح الجديد:

اصدرت هيئة التقاعد العامة بيانا أوضحت فيه الحقائق بشأن لغط مفتعل، تضمن تهويلات ومعلومات مغلوطة عن صرف رواتب تقاعدية لمواطنين مصريين.

واورد مدير الهيئة، احمد عبد الجليل الساعدي، في بيان، تلقت الصباح الجديد نسخة منه، ان “مواقع التواصل الإجتماعي، تناولت موضوع معاشات التقاعد للمصريين “، مبينا ان ” القوانين العراقية الخاصة بالخدمة والتقاعد لم تحضر او تمنع توظيف العرب في دوائر الدولة أسوة بالعراقيين، ولهم ذات الحقوق والواجبات من ناحية الراتب الوظيفي وكذلك التقاعد”.

وأضاف: “منذ سبعينات القرن الماضي وظفت الدولة عددا من المواطنين الفلسطينيين والاردنيين والمصريين والسودانيين وبالتالي استحقوا رواتب تقاعدية عن خدماتهم في الدولة، ولم يصدر اي قانون او قرار يلغى استحقاقهم من الراتب التقاعدي وفق شروط الخدمة”، مشيرا الى ان ” قسما منهم لم يغادر العراق، ولازال مستمرا بالخدمة في دوائر الدولة وعند إحالته إلى التقاعد يستحق الحقوق التقاعدية وفق قوانين التقاعد النافذة”.

وبين ان “عدد المتقاعدين المصريين الذين دققت اضابيرهم التقاعدية و يستحقون الراتب التقاعدي 194 متقاعدا وهم متقاعدين منذ عام 1980 وليسوا متقاعدين جدد خلافا لما اشيع في الإعلام، لافتا الى ان التسجيلات المذكورة تعود لعام 2016، وان من واجبات هيأة التقاعد الوطنية تنفيذ القوانين الصادرة من مجلس النواب”.

واوضح انه “لم يصدر اي قانون يلغي استحقاقات الوظيفة او التقاعد سيما وانهم قاموا بتسديد التوقيفات التقاعدية عن خدماتهم”.

وتابع الساعدي انه “نفينا يوم أمس – الاحد -ما نشر وجرى تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بوجود اكثر من عشرة آلاف متقاعد مصري وصرف رواتب متراكمة لهم وعدد العمالة المصرية في العراق اكثر من مليون وخمسمائة ألف يعملون في العراق وهذا كلام غير صحيح جملة وتفصيلا”.

تجدر الإشارة الى ان هنالك ما يزيد على المليون عراقي في ارجاء العالم يتقاضون رواتب تقاعدية من الدول التي يقطنونها، ويذكر في هذا الصدد أيضا ان العراق من بين الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية التي تنظم الهجرة وحقوق الهاجرين