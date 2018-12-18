العشرون من الشهر المقبل امتحانات نصف السنة للثانوية

بغداد – الصباح الجديد:

اعلنت وزارة التربية مواعيد اجراء الامتحانات الخاصة بالنصف الاول من السنة، والامتحانات الخاصة بنهاية الكورس الأول للمراحل الدراسية كافة للعام الدراسي الحالي 2018 – 2019.

وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه امس الثلاثاء أن ” المديرية العامة للتقويم والامتحانات اصدرت تعميماً الى المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة / عدا اقليم كردستان ، ينص على بدء الامتحانات الشفهية قبل اسبوع من بدء الامتحانات التحريرية وفي أثناء الدوام الرسمي ، أذ وستبدأ الامتحانات الخاصة بالمرحل الابتدائية، يوم الخميس الموافق 24 من شهر كانون الثاني المقبل وتنتهي يوم 31 من الشهر نفسه ، على أن يكون يوم السبت من ضمن ايام الامتحانات، فيما أورد البيان ان امتحانات نهاية الكورس الاول ونصف السنة التحريرية للدراسة الثانوية ستبدأ يوم الأحد الموافق 20 من الشهر المقبل وتستمر حتى الخميس 2018/1/31 من الشهر ذاته أيضاً ، على أن يُحسب يوم السبت كذلك ضمن أيام الامتحانات”.

وأشار المكتب في بيانه الى ان الأول من شباط المقبل سيكون بداية العطلة الربيعية والتي تستمر حتى السادس عشر منه، مفيداً بأن ” موعد امتحان المؤجلين بالنسبة للمراحل كافة سيبدأ في الأسبوع الثاني بعد عودة الدوام الرسمي ولمدة أسبوع واحد فقط ، وامتحانات الطلبة المحملين في مواد التحميل للصف الرابع الإعدادي في الاسبوع الثاني من بدء الدوام الرسمي، بالتزامن مع الطلبة المؤجلين لامتحانات نصف السنة “.

وأوضح البيان ” عدم شمول طلبة نظام الكورسات بتأجيل امتحانات نهاية الكورس الأول كونهم يؤدون الامتحانات في الدور الثاني من العام الدراسي نفسه”.