عشيرة في البصرة أهدت الحشد والجيش 7 دبابات

الصباح الجديد – متابعة:

أغلقت عشيرة بني سكين في محافظة البصرة ورشتها العسكرية الخاصة، بعد 5 سنوات من العمل، تمكنت خلالها من إصلاح وصيانة مئات المدافع والدبابات العائدة للجيش العراقي والحشد الشعبي إضافة الى الاف القطع من السلاح المتوسط والثقيل، لاستخدامها في الحرب ضد تنظيم داعش.

ويقول ابو محمد السكيني، احد العاملين في الورشة لـ(بغداد اليوم)، إن “عشيرته استحوذت على 7 دبابات، بعد دخول القوات الاميركية والبريطانية الى محافظة البصرة عام 2003، ثم قامت بصيانتها وإعادتها للخدمة من جديد”..

، مشيرا الى ان “العاملين في الورشة انتشلوا العديد من الدبابات المعطوبة من مقابر السلاح التابعة للجيش العراقي السابق، والتي خلفتها الحروب المتعددة التي خاضها ذلك الجيش، خاصة وإن محافظة البصرة كانت بمثابة الخط الاول لتلك الحروب”.

وأضاف حسب موقع بغداد اليوم الذي أورد الخبر أن “الورشة لم تكتف بتأهيل عشرات الدبابات والمدرعات وناقلات الجند، بل انشأت قسما خاصا لصيانة مدافع الهاون بمختلف انواعها، ومدافع النمساوي بعد انتشالها من اكوام السكراب والخردة في معمل الحديد والصلب في المحافظة، والذي كان ينوي صهرها وإعادة تدويرها”، مبينا ان “القسم الاهم في الورشة مخصص لصيانة وتحوير سلاح الاحادية (الدوشكا) المقاوم للطائرات”.