سائرون يطالب بإقالة الفائزين بعضوية المجلس لتخلفهم عن أداء اليمين من بينهم نوري المالكي

جمع تواقيع 97 نائبا لمخاطبة المفوضية بارسال البدلاء

بغداد – الصباح الجديد:

طالب نائب عن كتلة سائرون، رئاسة مجلس النواب امس الثلاثاء بإقالة النواب ممن تجاوزت غياباتهم ثلث جلسات الفصل التشريعي الاول والمتخلفين عن أداء اليمين الدستوري.

وجاء في طلب العكيلي لرئاسة البرلمان “يرجى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق النواب الذين لم يؤدوا اليمين الدستوري الى الآن ونحن على وشك الانتهاء من الفصل التشريعي الأول وحيث تشير المادة 11 من قانون مجلس النواب رقم 13 لسنــة 2018 ببنديها: ثالثاً: للمجلس إقالة النائب إذا تجاوزت غياباته بدون عذر مشروع أكـثر من ثلث جلسات المجلس في الفصل التشريعي الواحد ورابعاً: يُعد تخلف النائب عن أداء اليمين الدستوري بدون عذر مشروع غياباً عن حضور الجلسة “.

ولفت العكيلي الى، أن “بعض النواب يشغلون منــاصب تنفيذيــة وهـو تداخـــل بـين السلطــة التشــريعـيــة والسلطة التنفيذية الممنــوع دستورياً, ولذلك يرجى مفاتحــة المفوضيـة العليـا المستـقـلـة للانتخابات لتزويد المجلس بأسماء بدلائهم, وفقاً لقانون انتخابات مجلس النواب”.

وفي وقت لاحق، طالب نواب آخرون عدة من كتل سياسية مختلفة امس، بالأمر ذاته في مؤتمر صحفي وافادوا بجمع تواقيع 97 نائباً على طلب لمخاطبة المفوضية بارسال بدلاء عن الفائزين الذين لم يرددو اليمين”.

ولم يتسن للصباح الجديد التأكد من صحة العدد.

وكانت الدائرة البرلمانية في مجلس النواب، أعلنت الأثنين الماضي، أسماء ثمانية من النواب الفائزين ممن لم يؤدوا اليمين الدستورية لغاية جلسة يوم السادس من كانون الثاني الجاري وهم:

اسعد عبد الامير عبد الغفار طعمة العيداني محافظ البصرة وحسين جاسم ناصر حسين وحيدر جواد كاظم العبادي وراكان سعيد علي رضوان وعبد الحسين عبد الرضا باقر محمد وعطوان سيد حسن ثامر وقاسم محمد جلال حسين ونوري كامل محمد حسن المالكي .