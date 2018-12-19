كشف إعداد كبيرة من الأرامل والأيتام والمعاقين في نينوى

بغداد – الصباح الجديد :

كشفت عضو لجنة العمل والمهجرين النيابية، بسيمة بسيم، عن ارتفاع كبير في عدد الارامل والأيتام والمعاقين جراء الحرب على داعش الاٍرهابي.

وطالبت بسيم في بيان “وزير العمل والشؤون الاجتماعية بشمول هذه الشرائح والإسراع في صرف منحتهم بسبب الأوضاع الانسانية الصعبة التي يعيشون فيها”.

وقالت عقب استضافة وزير العمل في مقر اللجنة النيابية انها “أكدت للوزير ارتفاع كبير في عدد الارامل والأيتام والمعاقين في نينوى بسبب داعش ومعارك تحريرها من هذا التنظيم الاٍرهابي الذي تسبب بدمار هائل للبنى التحتية ومدينة الموصل وسقوط آلاف الشهداء والجرحى والمعوقين بعد احتلالها من قبل هذا داعش”.

وشددت بسيم على، ان “مدينة الموصل تعيش اوضاع مأساوية لا يمكن السكوت عنها او التغاضي عن معاناة سكانها بسبب الدمار الذي خلفته الحرب والسيول التي اجتاحت المحافظة مؤخراً”.

ودعت، الى “حملة حكومية لإنقاذ ودعم السكان ومساعدتهم وتقديم ما يمكن لسد احتياجاتهم”