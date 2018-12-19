  • الأربعاء , 19 ديسمبر 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • آخر الأخبار
  • كشف إعداد كبيرة من الأرامل والأيتام والمعاقين في نينوى

كشف إعداد كبيرة من الأرامل والأيتام والمعاقين في نينوى

آخر الأخبار
0 تعليق
33 views

بغداد – الصباح الجديد :
كشفت عضو لجنة العمل والمهجرين النيابية، بسيمة بسيم، عن ارتفاع كبير في عدد الارامل والأيتام والمعاقين جراء الحرب على داعش الاٍرهابي.
وطالبت بسيم في بيان “وزير العمل والشؤون الاجتماعية بشمول هذه الشرائح والإسراع في صرف منحتهم بسبب الأوضاع الانسانية الصعبة التي يعيشون فيها”.
وقالت عقب استضافة وزير العمل في مقر اللجنة النيابية انها “أكدت للوزير ارتفاع كبير في عدد الارامل والأيتام والمعاقين في نينوى بسبب داعش ومعارك تحريرها من هذا التنظيم الاٍرهابي الذي تسبب بدمار هائل للبنى التحتية ومدينة الموصل وسقوط آلاف الشهداء والجرحى والمعوقين بعد احتلالها من قبل هذا داعش”.
وشددت بسيم على، ان “مدينة الموصل تعيش اوضاع مأساوية لا يمكن السكوت عنها او التغاضي عن معاناة سكانها بسبب الدمار الذي خلفته الحرب والسيول التي اجتاحت المحافظة مؤخراً”.
ودعت، الى “حملة حكومية لإنقاذ ودعم السكان ومساعدتهم وتقديم ما يمكن لسد احتياجاتهم”

كلمات دالة: , ,

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة