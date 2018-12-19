بغداد – الصباح الجديد :

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الأربعاء، عن عودة 114 نازحاً عراقياً من تركيا إلى مناطق سكناهم في المحافظات المحررة من سيطرة عصابات داعش الارهابية.

وذكرت مسؤول قسم محافظات إقليم كردستان بالوزارة جوان محمود في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، إن “الوزارة نقلت 114 نازحا عراقيا من مخيم اكدة في الجمهورية التركية برا عبر منفذ (إبراهيم الخليل) التابع إلى قضاء زاخو بمحافظة دهوك بالتعاون مع وزارة النقل لإيصالهم إلى مناطق سكناهم الأصلية في البلاد”.

وأشارت الى، ان “الوزارة مستمرة فى تنفيذ برنامجها (العودة الطوعية المجانية)للنازحين العراقيين المتواجدين فى دول الجوار”.

ولفتت محمود الى، أن “الوزارة وزعت وجبات غذائية سريعة وماء على العائدين بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى جانب توزيع السلات الغذائية”