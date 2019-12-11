المالية النيابية: «ارقام مخيفة» صُرفت بشكل غير استثماري منذ 2004

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشفت عضو اللجنة المالية النيابية، ماجدة التميمي، عن ارقام مخيفة تم صرفها منذ عام 2004 وحتى 2018.

وقالت التميمي في مؤتمر صحافي، إن «العراق صرف منذ عام 2004 ولغاية 2018، 1 كوارديليون و73 تريليون و818 مليار و119 مليون دينار».

وأوضحت أن «المصروف التشغيلي الفعلي، بلغ 825 ترليون و577 مليار و81 مليون دينار، اي بنسبة 76.88% للرواتب والوقود والإيفادات والمصاريف، وهذا صرف غير منتج».

وبينت أن «الصرف الاستثماري، بلغ 248 ترليون و36 مليار، بمعنى تم الصرف بنسبة 23.12 % على الجانب الاستثماري، وفيما يخص رصيد السلف، بلغ 165 ترليون و517 مليار اما حساب الامانات على الجالية، فبلغ 14 ترليون ونصف وعلى الاستثمارية 11 مليون ونصف».

وأشارت الى أن «الوضع سيء والقى بظلاله على معدلات البطالة والفقر وفي عام 2017 اكدت مؤشرات دقيقة معدل البطالة في العراق، حيث بلغ 13 % اما معدل الفقر، فبـلغ 20.5 %».

وتابعـت التميـمـي، أن «خارطـة معدلات الفقر وحين يجـري تقسيم العراق الى إقليـم ووسط والجنـوب، فـإن محافظـات الوسـط والجنـوب، تشكل اعلـى معدلات الفقـر، لا سيمـا محافظة المثنـى، التـي تعـد الأكثـر فقـراً بمعـدل الفقر 52.1 % ثم الديوانية بمعدل 47.7 % وبعدها ميسان %45.4 أي أن نصفهم فقراء».

واتمت أن «معدل الفقر في كربلاء، بلغ 13.8% والنجف 12.6 %،

وهـذا يعـد مؤشـر سلبي كبيـر على كيفية التعامل مـع السياحة الدينية».