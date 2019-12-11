ارتفاع مؤشر السوق الياباني

الصباح الجديد ـ وكالات:

ارتفع مؤشر نيكي الياباني القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية، أمس الأربعاء.

وزاد نيكي 0.05 في المئة ليصل إلى 23421.14 نقطة في حين تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.03 في المئة مسجلا 1720.33 نقطة.

وسجل اقتصاد اليابان نمواً في الربع الثالث من العام الحالي على أساس سنوي بوتيرة أعلى بكثير من التقديرات الأولية.

وكشفت بيانات الحكومة اليابانية أن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد ارتفع بوتيرة سنوية 1.8 بالمائة خلال الربع المنتهي في أيلول الماضي بالقراءة النهائية في مقابل نمو 2 بالمائة في الربع السابق له على أساس سنوي بعد التعديل بالرفع.

وكانت التقديرات الأولية للبيانات أشارت إلى أن اقتصاد اليابان سجل في الربع الثالث من العام الحالي على أساس سنوي أدنى وتيرة نمو في عام والبالغة 0.2 بالمائة.

ويأتي تعديل البيانات في الربع الثالث بدعم التحسن في النفقات الرأسمالية والاستهلاك الخاص، ليسجلا نمواً بنحو 1.8 بالمائة و0.5 بالمائة مقارنة مع التقديرات الأولية البالغة 0.9 بالمائة و0.4 بالمائة على الترتيب.

أما على أساس فصلي، فإن اقتصاد اليابان توسع بنسبة 0.4 بالمائة في الأشهر من تموز وحتى أيلول الماضي وهي أقل من وتيرة النمو المسجلة في الربع السابق له 0.5 بالمائة لكنها أعلى من التقديرات الأولية البالغة 0.1 بالمائة.