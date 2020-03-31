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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الحكمة: لم يصدر موقف منا بشأن الزرفي والظرف الحالي يتطلب الحوار

شؤون عراقية
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بغداد- الصباح الجديد :

اكد النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي, عدم صدور موقف بتغيير في مواقفه من رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي في الوقت الحاضر, مشيرا الى ان الظرف الحالي يتطلب من الجميع فتح الحوارات للعبور من الازمتين الصحية والاقتصادية.

وقال البخاتي في تصريح تابعته الصباح الجديد، إن “تيار الحكمة ينظر ما تمليه المرحلة الحالية من مسؤولية وتدعوة كافة القوى السياسية خاصة الشيعية المسؤولة عن تعيين رئيس وزراء مقبل وبكامل الصلاحية لمواجهة التحديين الصحي والاقتصادي ” .واضاف البخاتي، أن “تيار الحكمة الوطني لم يعلن رسميا تغيير موقفه الا انه يقف مع اجراء حوارات ومكاشفة للخروج من ازمة تشكيل الحكومة”.

وكان القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان كشف في تصريح سابق، عن أن القوى الكردية طلبت من رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي التريث بزيارة إقليم كردستان العراق حصوله على الدعم الشيعي.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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