محمد قاسم يقود أسود الرافدين لخطف أول 3 نقاط على حساب العنابي

طارق أحمد رئيسا للجنة حكام خليجي 24

بغداد ـ الصباح الجديد:

قاد اللاعب المتألق محمد قاسم منتخبنا الوطني لخطف أول 3 نقاط على حساب منتخب قطر في افتتاح بطولة كأس الخليج العربي بالنسخة 24 التي انطلقت امس في قطر، وسجل اللاعب محمد قاسم هدفي التفوق العراقي في شوط المباراة الأول، مقابل هدف لقطر في الشوط الثاني عن طريق اللاعب عبد العزيز حاتم في الدقيقة 49.

المباراة اقيمت أمس ضمن افتتاح بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الـ 24 التي انطلقت يوم امس في قطر، الحفل الافتتاحي الذي حضره امير قطر، تميم بن حمد، شهد تقديم فعاليات عدة.

وفي المباراة، فقد لعب منتخبنا الوطني بتشكيلة تألفت من جلال حسن لحراسة المرمى، واحمد إبراهيم ومصطفى محمد وعلي عدنان وإبراهيم بايش وشريف عبد الكاظم ومحمد رضا جليل ومحمد قاسم وحسن حمود وميثم جبار ومهند علي.

وبرغم الفرص الضائعة لمنتخب قطر عن طريق المعز علي وعبد الكريم حسن، الا ان الشوط الأول انتهى بتقدم اسود الرافدين بهدفين نظيفين حملا أمضاء المتألق محمد قاسم في الدقيقتين 18 و27، فقد تمكن لاعبونا الشباب من اللعب بحرية ومن دون ضغوطات، في حين بدا الشد واضحا على لاعبي قطر بطل آسيا بنسختها الأخيرة، واستطاع لاعبو منتخبنا ان يتحركوا بحرية وتمكن اللاعب محمد قاسم من تسجيل هدفي السبق.

وفي شوط المباراة الثاني رمى قطر بثقله، فسجل عبد العزيز حاتم في الدقيقة 49 هدف التقليص للعنابي، وسعى قطر إلى تعديل النتيجة، لكنه فشل بفضل صلابة الدفاع ورد حارس المرمى جلال حسن للعديد من الكرات، في وقت دفع كاتانيتش بالثلاثي امجحد عطاون وسعد ناطق وصفاء هادي لتعزيز مقدرة الاسود واضافة دعما للعناصر الشبابية التي اعتمد عليها مع بدء المباراة بسبب عدم مشاركة لاعبي فريق الشرطة الذين لعبوا امس الأول مباراة فريقهم ضمن بطولة محمد السادس امام فريق نواذبيو الموريتاني، فيما غاب الثلاثي همام طارق وريبين سولاقا وبشار رسن بسبب عدم تفريغهم من أنديتهم التي يحترفون فيها.

وسيلتقي منتخبنا الوطني في مباراته الثانية نظيره الإماراتي في الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الجمعة الموافق 29 من شهر تشرين الثاني الجاري، في حين يختتم مباريات الدور الأول في المجموعة بلقاء اليمن في التوقيت ذاته مساء يوم الأثنين المقبل الموافق الثاني من شهر كانون الأول المقبل.

من جانب اخر، أوضح رئيس لجنة الحكام لبطولة كأس الخليج العربي بالنسخة 24، طارق أحمد، أن الطاقم الآسيوي الإضافي لإدارة بعض مباريات البطولة سيكون يابانيا وسيصل يوم 29 الحالي للعاصمة الدوحة من أجل المشاركة في إدارة مباريات البطولة.

وأعرب أحمد عن تفاؤله بما سيكون عليه التحكيم في خليجي 24، لاسيما أن تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) سوف تطبق لأول مرة وهذا شيء يحسب لاتحاد كأس الخليج الذي حرص مع اتحاد الكرة القطري على توفير هذه التقنية.

وأشار إلى أن الحكم المشارك في التحكيم بالساحة يجب أن يكون حاصلا على إجازة من قبل الفيفا بتحكيم (الفار) بالإضافة إلى كونه من الحكام الدوليين النخبة.

ونجح جميع حكام بطولة خليجي 24 الذين شاركوا في اختبارات اللياقة البدنية في اجتياز الاختبار الذي أقيم لهم اليوم الإثنين بنجاح، وفقا لمعايير الاختبار الدقيق بإشراف ممثلين عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الآسيوي.

وقال طارق أحمد رئيس لجنة الحكام في خليجي 24 إن نجاح جميع الحكام المرشحين لإدارة مباريات البطولة في الاختبارات يؤكد أنهم من الحكام المميزين والنخبة في بلدانهم والقارة الآسيوية.وكشف أحمد عن غياب الحكام السعوديين عن خليجي 24 وقال: «لقد أجرينا الاختبار وهم لم يحضروا، ولا نعرف سبب ظروفهم وربما لديهم التزامات أخرى».

هذا ويشارك 4 حكام عراقيين في إدارة مباريات ضمن الحدث الكروي في الخليج، وهم علي صباح بصفة حكم ساحة، حيدر عبد الحسن ، وميثم خماط ، بصفة حكام مساعدين، ومهند قاسم، بصفة حكما رابعاً.