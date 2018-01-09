ثلاثة ملايين دينار.. قرض الرافدين للمتقاعد العسكري

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلن مصرف الرافدين، أمس الثلاثاء، اطلاق قروض للعسكريين المتقاعدين تبلغ ثلاثة ملايين دينار، مبينا ان تعليمات القروض مشابهة لنظيرتها التي خصصت للمتقاعدين المدنيين.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان له تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه “تقرر منح قروض للمتقاعدين العسكريين التي تبلغ ثلاثة ملايين دينار”.

ودعا المكتب “المتقاعدين العسكريين لزيارة فروع المصرف المخصصة لاستكمال إجراءات منح القرض”، مبينا ان “تعليمات قروض المتقاعدين مشابهة لنظيرتها التي تم منحها للمتقاعدين المدنيين”.

وكان مصرف الرافدين اعلن، في 23 تشرين الاول 2017 عن إطلاق قروض المتقاعدين والبالغة ثلاثة ملايين دينار عبر فروعه في بغداد والمحافظات.