الحكيم يجدد رفضه تأجيل الانتخابات

بغداد ـ الصباح الجديد:

جدد زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، أمس الثلاثاء، رفضه الدعوات المطالبة بتأجيل الانتخابات، مؤكداً ضرورة إجرائها بموعدها الدستوري المحدد.

وقال المكتب الإعلامي للحكيم في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن الأخير “استقبل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش”، مبيناً أن “الطرفين ناقشا مستجدات الأوضاع السياسية في العراق، والإشادة بمسارها العام والعمل على انعكاس ذلك إيجابياً على حياة المواطنين”.

ونقل البيان عن الحكيم ترحيبه بـ”اللقاءات والمشاورات التي تجري مع مختلف الأطراف في إقليمِ كردستان، داعياً إلى “تعزيزها بانطلاق الحوار الشامل المستند إلى الدستور والقانون والمفضي إلى حل جميع الإشكاليات العالقة”.

وأشاد رئيس التحالف الوطني بـ”جهودِ الأُمم المتحدة في التحقيقِ وملاحقةِ الجرائم التي ارتكبها داعشُ الإرهابي بحقِ العراقيين”.

وجدد الحكيم رفضه لـ”كل محاولات تأجيل الانتخابات”، مشدداً على “إجرائها في موعدِها المحدد دستورياً لأنَّهُ يمثلُ ضمانةً للنظامِ الديمقراطيّ في البلاد”.

وطالب الحكيم بـ”ضرورة تهيئة كل مستلزمات إنجاح الممارسة الديمقراطية والمشاركةُ الواسعة فيها”، بحسب البيان.